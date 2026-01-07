Nacho Rivero revela sentirse extraño por cómo se dio su salida de Cruz Azul

Ignacio Rivero se fue de Ciudad de México y le mandó mensaje a la afición de Cruz Azul. Ante su salida inesperada a Xolos, el uruguayo le pidió a la fanaticada de La Máquina “no estar dolidos”, además de asegurar que se va tranquilo a Tijuana a pesar de cómo se dio su salida del club cementero.

En juego | IMAGO7

Nacho Rivero revela cómo se dio su salida de Cruz Azul

Antes de Cruz Azul, el uruguayo jugó en Xolos en 2018 en su llegada a México. Sobre esto, Nacho Rivero se dijo tranquilo por regresar a un club en el que se le trató bien en el pasado. De igual manera, no dudó en agradecer a todo el personal que pasó por Cruz Azul durante los casi seis años en los que él estuvo.

“Sensaciones extrañas por cómo se dio todo, pero nada, hay que pasar de página, me entregué en cuerpo y alma a lo que es el cariño de la gente, agradecerle a todo el personal del club que estuvo trabajando conmigo en tantos años, a los técnicos que pasaron, a los compañeros. Hemos ganado muchas cosas y de todo se aprende. Hay que cerrar etapas y eternamente agradecido con lo que es Cruz Azul”.

“Sensación rara porque son varios años en los que estuve defendiendo al club, pero bueno, hay que cerrar etapas, pensar ya en lo que es Tijuana. Feliz, estuve ahí en 2018 cuando era más chico, me abrieron las puertas acá en México, siempre me trataron bien y eso es importante tanto para mí como para mi familia”, sentenció.

Con Cruz Azul | IMAGO7

Rivero manda mensaje a afición de Cruz Azul

Este martes por la mañana, Nacho salió del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México rumbo a Tijuana para firmar con Xolos. Sin embargo, su salida tras más de seis años en Cruz Azul ha generado nostalgia en aficionados del equipo. Ante esto, Rivero pidió que “no estén dolidos, es futbol”, además de señalar que se va satisfecho por lo que dio en La Noria.

“No estén dolidos, es futbol, es parte de esto, soy un agradecido, me entregué. Hay algo que nunca negocié, es la actitud, las ganas de mejorar, de querer salir adelante, desde el día uno sabía a dónde llegaba. Estoy tranquilo conmigo mismo y lo que di, así que me quedo con eso y con el cariño de la gente que en más de una oportunidad me lo hizo sentir, así que eso me llena de orgullo de saber que hice las cosas bien”, comentó.

Sobre cómo se dio su salida y ante los supuestos roces con Nicolás Larcamón, el jugador prefirió no dar detalles y dijo que eso se queda dentro de Cruz Azul. Asimismo, dejó en claro que ya solamente piensa en su futuro con Xolos y no quiere pensar en sus palabras anteriores en las que mencionaba que quería retirarse en la institución celeste.

“Tranquilo. Hoy ya pienso en lo que es Tijuana, no puedo opinar mucho más sobre lo que pasó o lo que podría haber sido, estoy tranquilo y con mi familia estamos felices y eso es lo importante para mí y que me llena de orgullo. Son cosas que quedan dentro de lo que es Cruz Azul y no hay que darle trascendencia. Una relación cordial, así que nada, todo bien”, agregó.