Rodrigo Dourado ha sido el mejor volante defensivo de la Liga MX desde su debut

América se hizo del mejor volante defensivo de toda la Liga MX. Tras quedar eliminados en los Cuartos de Final y firmar un 2025 para el olvido, la directiva azulcrema necesitaba urgentemente un cambio y para ello han decidido fichar a Rodrigo Dourado, procedente de Atlético de San Luis.

Hasta el momento, el volante defensivo es el único movimiento de América de cara al Clausura 2026. Aunque el equipo tenía en la mira a Brian García del Pachuca, nuevas declaraciones de Jesús Martinez han puesto fin a estos rumores.

Ante la falta de fichajes, las Águilas deberán enfrentar al menos la primera jornada del torneo con prácticamente el mismo plantel del semestre pasado con la excepción de Dourado, quienes esperan sea el jugador que los regrese a pelear por el campeonato.

Llega a las Águilas | IMAGO7

El mejor defensivo

Dourado llega a las Águilas como un refuerzo bomba pues, a pesar de no tener un currículum destacado pasando sólo por el Internacional de Porto Alegre y por San Luis, las estadísticas defienden su fichaje pues lo ponen como el mejor en su posición en toda la Liga MX.

Desde su estreno en el futbol mexicano el verano del 2022, no existe otro futbolista que tenga más acciones defensivas exitosas. De acuerdo con datos de Statiskicks, que considera rechaces, intercepciones, barridas y duelos ganados) el brasileño suma hasta 1,200 acciones defensivas en los últimos años, no hay otro jugador con más acciones exitosas que Dourado.

De acuerdo con Sofascore, el volante defensivo terminó la campaña pasada siendo superado tan sólo en seis ocasiones, teniendo 27 barridas, 11 intercepciones, seis tiros bloqueados y 24 balones ganados por aire. Además, colaboró a la ofensivas con dos asistencias.

Tiene los mejores registros defensivos | IMAGO7

Cabe destacar que, Dourado se une a un equipo que en los últimos años se ha caracterizado por su solidez defensiva. En el Apertura 2025 tan sólo permitieron 18 goles siendo la segunda mejor defensiva del torneo sólo detrás de Tigres y en el Clausura fueron la mejor permitiendo sólo 10 tantos. Ahora con el brasileño buscarán mejorar aún más en su juego defensivo.

América arrancará el Clausura 2026 este viernes visitando a los Xolos de Tijuana, se espera que Rodrigo Dourado pueda ser titular con el equipo de André Jardine desde los primeros minutos.