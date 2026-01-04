Así presentó América a su refuerzo, Rodrigo Dourado

Cuando parecía que el mercado de fichajes para América no tendría anuncios que le generaran ilusión a la afición, como regalo de los Reyes Magos, las Águilas han recibido la llegada de Rodrigo Dourado, futbolista brasileño y ahora exjugador de Atlético San Luis.

Dourado no desconoce la manera de trabajar de André Jardine, su nuevo entrenador, pues coincidió con el en el cuadro potosino; es por ello que, la presentación en redes por parte de los azulcremas fue bastante ingeniosa.

Jardine y Dourado reunidos | X: @ClubAmerica

Un viejo conocido

América compartió en sus redes sociales el video con el cual se oficializó la llegada de Rodrigo Dourado al plantel americanista; en él, se puede ver a Paulo Victor Gomes, auxiliar técnico de André Jardine, comunicarle al entrenador por medio de una nota de voz que se puede confirmar que el perfil de Dourado es el que buscaban, pues encaja completamente con lo que ellos buscaban.

Cuando Jardine escucha el audio, procede a responder: "Sí, perfecto Paulo, a este lo conozco bien, tiene el carácter y la calidad que este club exige. Va a apostar mucho, no tengo duda, viene a sumar mucho, nos ayudará a buscar nuestros objetivos. Muchas gracias, Paulo".

Finalmente, se puede ver la primera imagen de Rodrigo Dourado como jugador de las Águilas, pues el video muestra su espalda, ya con su nuevo dorsal (17), para posteriormente voltear a la cámara y decir: "Águilas, ya estoy aquí". Los azulcremas también han decidido compartir de golpe todos los momentos del primer día de su refuerzo en Coapa, reencontrándose con su antiguo entrenador.

El número 17, con el cual Dourado jugará a partir de este Clausura 2026, lo ha 'heredado' de Alejandro Zendejas, quien se quedó con el 10 después de la salida de Diego Valdés a Vélez Sarsfield, pero en el Apertura 2025 nadie había tomado dicho número, por lo que quedó completamente libre para la llegada del nuevo lateral carioca.

El marcado emplumado de fichajes

Rodrigo Dourado se queda con la máxima relevancia en cuanto a los fichajes de América de cara al Clausura 2026; sin embargo, apunta a no ser el único, pues Brian García de los Tuzos del Pachuca, se acerca cada vez más al hasta hace un año tricampeón del futbol mexicano, por lo que los refuerzos de los azulcremas serían por el momento solamente en las bandas.

Dourado en su primer entrenamiento | X: @ClubAmerica

En cuanto a las salidas, se planea que Igor Lichnovsky abandone al equipo lo más pronto posible para abrir una plaza de extranjero, además de que para la llegada de Brian García, sería Ralph Orquin quien abandone al equipo apenas en su corto regreso después de su paso por Juárez.