Cruz Azul rejuvenece su plantel: Solo Piovi, 'Toro' Fernández y Miguel Borja superan los 30 años de edad

Renovación y rejuvenecimiento del plantel. De cara al Clausura 2026 de la Liga MX, Cruz Azul realizó varios movimientos que sorprendieron y dolieron a la afición celeste. A la salida de Ángel Sepúlveda rumbo a Chivas, siguieron las bajas del capitán Ignacio Rivero y Lorenzo Faravelli, dos jugadores que eran de los preferidos de los seguidores cementeros.

En el caso del uruguayo, su salida se habría dado por falta de acuerdo para renovar contrato y para liberar una plaza de No Formado en México, con lo que se podría dar el registro de Miguel Borja. Mientras que con Lolo, además de para poder registrar a Agustín Palavecino, su baja se dio también como parte de la negociación con Necaxa.

Nacho Rivero es una de las bajas de Cruz Azul este semestre | IMAGO 7

Más allá de lo polémicas que fueron las formas en que se marcharon estos jugadores y de si eran del agrado o no de Nicolás Larcamón, un detalle que no pasa desapercibido es que con estas salidas el promedio de edad de Cruz Azul disminuyó. Con 34 años, Sepúlveda era el jugador más "viejo" en la Máquina, seguido por Rivero de 33 y Faravelli de 32.

Los 'treintañeros' en Cruz Azul para el Clausura 2026

Con estos movimientos, solo tres futbolistas de más de 30 años siguen en el equipo. El recién llegado Borja, al cual todavía no presentan de forma oficial, cumplirá 33 años el próximo 26 de este mes. Detrás de él están Gabriel Fernández y Gonzalo Piovi, ambos con 31 años; el delantero cumplirá 32 en mayo y el defensa hasta septiembre.

El 'Toro' es uno de los jugadores de mayor edad en el plantel | IMAGO 7

En cuanto a jugadores de 30 años, el único que está cercano a cumplirlos es el recién llegado Palavecino, que los cumplirá hasta noviembre, es decir, ya cerca del final del Apertura 2026. Por lo que el plantel de la Máquina se mantendrá joven al menos por dos torneos en caso de continuar con la actual plantilla.

¿Cuál es el promedio de edad en Cruz Azul?

De los 26 jugadores que, por ahora, están contemplados con el primer equipo de los cementeros, incluidos juveniles como Cristian Jiménez o Jorge Rodarte que pueden jugar con la Sub-21 o en Primera División, 15 tienen 25 años o menos. El más joven es Mateo Levy, quien ya ha sumado varios minutos en Liga MX.

En ese contexto, el promedio de edad ronda los 24 años. Todavía quedan por confirmarse muchos movimientos para el próximo Clausura 2026, pero de mantenerse así, Cruz Azul podría empezar el certamen como el equipo con menor promedio de edad.