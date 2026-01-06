¡Cuenta como refuerzo! Cruz Azul celebra el regreso de Andrés Montaño tras superar dura lesión

El 2025 fue un año con muy buenos momentos para Cruz Azul, llegando al máximo tras haberse consagrado como campeones de la Concachampions al vencer a Vancouver Whitecaps por goleada en el Estadio Olímpico Universitario; sin embargo, no todo fueron buenas noticias.

Durante los Cuartos de Final del Clausura 2025, Andrés Montaño sufrió una aparatosa lesión, la cual lo dejó fuera del resto de aquel torneo y por completo borrado del siguiente, el Apertura del mismo año. Ahora, dentro de los primeros días del 2026, La Máquina ha revelado que su 10 estará de regreso en las canchas.

Montaño saliendo en camilla de aquel partido | Imago7

Montaño superó la lesión

En medio de una noticia muy difícil de digerir para la afición de Cruz Azul (la salida de Ignacio Rivero), la cuenta de X del equipo ha publicado una imagen que significa una buena noticia para los cementeros, pues en ella se puede ver a Andrés Montaño, recuperado, entrenando y sonriendo de poder estar de vuelta después de haber sido víctima de una aparatosa lesión.

"Trabajo, paciencia y corazón. Qué alegría verte regresar, Andrés. ¡Bienvenido de vuelta!", se puede leer en el comunicado de los celestes, generando una opinión bastante dividida por parte de todos los fanáticos, pues se ha anunciado el regreso del mexicano en el mismo día en el que se anuncia la partida de su capitán.

Anuncio oficial del club | Captura de X

La afición en los comentarios no dudó en darle unas palabras de bienvenida a Montaño, pero todas ellas han quedado mezcladas con las quejas de algunos otros, además de algunas exigencias en las cuales piden que Nicolás Larcamón haga campeón al equipo a como de lugar, pues tiene un plantel muy basto para competir en el Clausura 2026.

¿Cuál fue la lesión que había dejado fuera a Montaño?

Durante el partido de Vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2025 ante León en el Estadio Olímpico Universitario, Andrés Montaño tuvo que salir de cambio de manera inmediata después de haber sufrido una lesión que le imposibilitó continuar en el partido, pues dicha lesión fue apenas en los primeros minutos de aquel compromiso de Liguilla.

¡La de malas! Andrés Montaño se lesiona solo y ocurre lo peor😢🥺#NuestraLiguilla pic.twitter.com/XBYGBUArW7 — Redes TUDN (@redes_TUDN) May 12, 2025

Días después de haberse dado la lesión, Cruz Azul confirmó que la lesión se trataba de una rotura de ligamento cruzado, por lo que el tiempo que se tenía considerado para estar fuera en aquella ocasión fue de ocho meses a un año, siendo esta primera opción lo que terminó siendo y Andrés podrá estar presente en el Clausura 2026.

Montaño pudo estar de regreso incluso después de una operación a la que tuvo que someterse, lo cual era la razón por la que la recuperación podía extenderse hasta un año, pero afortunadamente para su caso no fue así.