Nacho Rivero manda una emotiva despedida a Cruz Azul tras su salida del club

A una semana del arranque del torneo Clausura 2026, los movimientos continúan dentro de los clubes de la Liga MX y uno de los equipos que permanece bajo los reflectores es Cruz Azul. La Máquina se prepara para disputar su segundo certamen bajo la dirección técnica de Nicolás Larcamón, por lo que, el equipo está buscando reforzarse con futbolistas destacados, aunque no habían podido anunciar la llegada de nuevos jugadores al no contar con espacio en su plantilla para extranjeros.

Ante esto, nombres como Lorenzo Faravelli, Matheusz Bogusz y ahora Ignacio “Nacho” Rivero aparecen como posibles salidas del plantel. Aunque el club aún no ha emitido un comunicado oficial, todo indica que el mediocampista uruguayo dejará la institución para regresar a Xolos de Tijuana, equipo que lo trajo al futbol mexicano y desde donde dio el salto a Cruz Azul.

Rivero llegó a la Máquina en julio de 2020 en calidad de préstamo procedente del conjunto fronterizo. Un año después, la directiva celeste hizo válida la opción de compra por una cifra cercana a los 3.5 millones de euros, operación que marcó el inicio de una etapa de estabilidad para el jugador dentro del club capitalino. Con el paso de los torneos, el uruguayo se consolidó como un elemento recurrente en las alineaciones y asumió el rol de capitán, convirtiéndose en uno de los referentes del vestidor.

Se despide de la Máquina | IMAGO7

El paso de Nacho Rivero por Cruz Azul

Durante su estancia en la Noria, Ignacio Rivero vivió algunos de los momentos más relevantes de su carrera profesional. A nivel individual se convirtió en figura y a nivel colectivo, logró ayudar a Cruz Azul a finalmente salir campeón de Liga y a levantar la Concachampions el año pasado. En marzo de 2024, Cruz Azul anunció la renovación de su contrato hasta diciembre de 2026, lo que parecía apuntar a una relación a largo plazo entre ambas partes.

En entrevistas previas, el propio Rivero había manifestado su intención de permanecer en el club. El mediocampista señaló en su momento que su deseo era retirarse vistiendo la camiseta celeste, aunque también reconoció que su futuro se definiría con el paso del tiempo. Sin embargo, el panorama cambió de cara al Clausura 2026, ante los ajustes administrativos y deportivos que el club necesita realizar previo al inicio del torneo.

Tuvo un paso destacado | IMAGO7

Mensaje de despedida a la afición cementera

Ahora, Ignacio Rivero publicó un mensaje de despedida dirigido a la afición de Cruz Azul a través de sus redes sociales, ante su inminente salida. En el texto, el futbolista agradeció los cinco años y medio que vivió con la institución, destacando las experiencias compartidas, los títulos obtenidos y los momentos superados junto a compañeros, cuerpo técnico y seguidores del club.

"Hoy me toca cerrar una etapa muy importante de mi vida... Llegué con ilusión y me voy con el corazón lleno, orgulloso de haber defendido estos colores y de haber sido parte de una historia tan grande... No lo tomo como un adiós definitivo. La vida y el fútbol siempre encuentran la manera de volver a cruzar caminos. Me voy con gratitud, con respeto y con un enorme orgullo por todo lo vivido. Gracias por tanto", expresó en su mensaje.

A falta de confirmación oficial por parte de Cruz Azul y Xolos de Tijuana, la despedida pública de Nacho Rivero marca el cierre de un ciclo para el mediocampista sudamericano, cuya trayectoria con la Máquina quedará registrada como una de las más extensas del plantel en los últimos años, justo en la antesala de un nuevo torneo en la Liga MX.