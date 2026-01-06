¿De regreso a la MLS? Cruz Azul recibe oferta por Mateusz Bogusz

Faltan tres días para el inicio del Clausura 2026 de la Liga MX y en Cruz Azul la única certeza es la incertidumbre. Aunque Agustín Palavecino y Miguel Borja ya están en Ciudad de México, los anuncios de sus llegadas se han postergado porque el club no ha liberado las plazas extranjeras para poder registrarlos.

En el caso del argentino, todo apunta a que será su compatriota Lorenzo Faravelli quien le deje su lugar, pues incluso 'Lolo' formó parte de la negociación con Necaxa. Mientras que con el colombiano se dice que es el capitán Ignacio Rivero quien saldrá para liberar ese cupo. Sin embargo, en la conversación también se ha sumado el nombre de Mateusz Bogusz.

Bogusz ha estado en el ojo del huracán durante el mercado de invierno | AP

¿Cuál es la situación de Mateus Bogusz con Cruz Azul?

Desde hace varios días el polaco está en el ojo del huracán porque no reportó a tiempo para la pretemporada en la Noria y el club no sabía su paradero. Finalmente, este martes se pondrá a disposición de Nicolás Larcamón y según información de RÉCORD, solo se pondrá una sanción económica.

De igual forma, este diario pudo saber que el deseo de la directiva no tiene en planes prescindir de Bogusz, cuyo contrato concluye en diciembre de 2026. No obstante, tampoco está cerrada a negociar en caso de una oferta atractiva, misma que parece que llegó desde la MLS, justo el mismo día que esperan de regreso al polaco en México.

El futuro del polaco sigue en el aire | IMAGO 7

Houston Dynamo busca a Bogusz

De acuerdo con Fabrizio Romano, Houston Dynamo ya presentó oficialmente una oferta a Cruz Azul por Mateusz Bogusz, a quien el equipo de Texas quiere designar como Jugador Franquicia. Sin embargo, no detalló de cuánto es la oferta presentada por el polaco, cuyo valor de mercado ha caído y actualmente está en los seis millones de euros.

Desde noviembre de 2025, Romano informó que Bogusz cambió de agencia de representación y que clubes estadounidenses y europeos se pusieron en contacto, pero sin avances concretos. Ahora, a pocos días del inicio del Clausura 2026, el Dynamo parece tomar la delantera, aunque habrá que esperar para si llegan al precio de lo que pide la Máquina.

Los cementeros pagaron en enero del año pasado 8.5 millones de euros por el mediocentro, quien no terminó por despuntar con el club, con el cual suma tres goles y siete asistencias en 39 partidos. Su salida podría liberar una plaza de No Formado en México, ya sea para el registro de Borja y la permanencia de Rivero o bien para buscar otro fichaje.