Cruz Azul pierde contra la Jaiba Brava en el cierre de la pretemporada celeste

Después de un primer tiempo sin acciones en los arcos, que terminó igualado sin goles, Cruz Azul y la Jaiba Brava salieron a buscar las porterías rivales en el partido amistoso por la Copa DIF, donde el conjunto celeste terminó perdiendo frente al campeón de la Liga de Expansión.

La Máquina comenzó ganando el juego gracias a un gol de Jeremy Márquez al minuto de haber arrancado la segunda mitad del partido, lo que daba esperanza al cuadro de Nicolás Larcamón en el último partido de pretemporada para el cuadro cementero.

A pesar del buen trabajo de Cruz Azul, Willer Ditta cometió un error en una jugada de seguridad, regresó el balón para Andrés Gudiño, que terminó tocando el esférico con la mano para regalar un tiro libre indirecto en favor de la Jaiba Brava.

Alonso Escoboza, jugador con pasado celeste, fue el encargado de disparar después del cobro de la falta, donde terminó venciendo al muro defensivo celeste para poner el empate en el marcador.

Pocos minutos después del empate, exactamente a los 60 de tiempo corrido, Erik Lira se equivoca dentro del área, comete penal y Edson Torres terminó venciendo a Gudiño para poner cifras definitivas en el resultado.

Con media hora en el partido, Larcamón realizó una serie de cambios para buscar el empate, aunque el cuadro celeste no pudo vencer al equipo dirigido por 'El Chima' Ruíz.

Cruz Azul arrancará su participación en la Liga MX el próximo sábado 10 de enero, cuando juegue frente a los Panzas Verdes de León en Guanajuato.

Por su parte, la Jaiba Brava hará lo propio contra los Leones Negros, aunque este partido se jugará el próximo domingo 11 de enero.