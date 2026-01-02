Palavecino a Cruz Azul: Varini quiere a Faravelli en Necaxa a cambio del argentino estrella de los Rayos

El fichaje de Agustín Palavecino a Cruz Azul avanza, pero no termina por cerrarse. Irónicamente, aunque el mediocampista sería una baja importante para Necaxa, la petición de su nuevo entrenador puede acelerar la transferencia a La Máquina

Y es que Martín Varini, técnico de los Rayos, sabe que es complejo mantener en el plantel de Aguascalientes a Palavecino, uno de los mejores mediocampistas de 2025 en Liga MX. Necaxa le puso un costo altísimo, 8 millones de dólares por el argentino. Pero se abre la puerta para Cruz Azul.

Agustín Palavecino | IMAGO7

Al estilo 'Anselmo' por Lolo

Varini tiene rasgos muy similares a los de Martín Anselmi como entrenador, por eso identificó la oportunidad que ante la pérdida de Palavecino en su plantel, incorporar a un mediocampista de características que le aporten a su sistema: Lolo Faravelli, una opción que Cruz Azul ya puso en la mesa para tratar de convencer a Necaxa de realizar la transferencia. Sería el jugador más una cantidad importante de dinero para los Rayos.

Le conviene a Faravelli

Aunque no es la única forma de contratar a Palavecino, sino una opción que está en la mesa de negociación, a Lolo Faravelli le conviene hacer el traspaso a Necaxa, pues en Cruz Azul ha perdido protagonismo con una mediacancha tan rica en opciones y será peor si llega el refuerzo de los Rayos. Al contrario, a Lorenzo le servirá que su compatriota salga de Aguascalientes para recuperar la titularidad en un nuevo equipo, donde además lo quiere el técnico.

Lolo Faravelli | IMAGO7

El balón está en Aguascalientes

La decisión de poder cerrar el fichaje de Palavecino está en Aguascalientes: mientras Varini pedirá que llegue Faravelli para suplir la baja de su aún jugador más valioso, la directiva encabezada por los Tinajero deberá decidir si mantiene la petición de los 8 millones de dólares por Agustín, cifra que aún no acepta Cruz Azul para pagar, o incluye la opción de meter al Lolo para bajar el costo y llegar así a un acuerdo con los cementeros.

Martín Varini, técnico de Necaxa | IMAGO7

Es plaza para Palavecino, no para Borja

Si logran cerrar el traspaso, a La Máquina le conviene que incluyan a Faravelli para liberar una plaza de foráneo, y la ocuparían para Agustín Palavecino, pues es la que más urge al ser un fichaje de Liga MX que podría jugar ya en la Jornada 1. Para la contratación de Miguel Borja aún puede esperar una semana más, al ser un refuerzo que procede del extranjero. Bogusz aún no es opción para dar de baja, aún sigue la negociación para que sea otro de los No Formado en México el que saldrá.