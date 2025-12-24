Chaco Giménez muestra arrepentimiento de no cambiar su camiseta con algún jugador del Real Madrid

Una de las tradiciones más arraigadas en el futbol profesional es el intercambio de camisetas al finalizar los partidos, un gesto que simboliza respeto y que ha permitido a muchos jugadores formar colecciones únicas a lo largo de sus carreras.

Sin embargo, no todos los encuentros terminan con ese recuerdo bajo el brazo. Christian 'Chaco' Giménez reveló recientemente una anécdota que lo dejó sin una de las camisetas más codiciadas del mundo: la del Real Madrid, tras un partido cargado de tensión.

El partido ante Real Madrid que lo cambió todo

El exfutbolista argentino, naturalizado mexicano y leyenda de Cruz Azul, recordó su enfrentamiento contra el conjunto merengue en el Mundial de Clubes 2014, cuando La Máquina se midió al gigante español en un duelo de alta exigencia.

Durante una charla, el Chaco fue cuestionado por Raoul 'Pollo' Ortíz y si alguna vez había intercambiado camisetas en ese partido, pregunta que lo llevó directamente a recordar su molestia en aquel partido frente al Real Madrid.

Lejos de la cordialidad habitual tras el silbatazo final, Giménez confesó que terminó el encuentro visiblemente molesto por lo ocurrido en la cancha, lo que influyó directamente en su decisión de no participar en el tradicional intercambio.

¿Por qué Chaco Giménez rechazó cambiar camisetas?

"Yo estaba enojado. No quería cambiar camisetas", confesó el exjugador entre risas, explicando que la intensidad del partido y un altercado específico marcaron su estado de ánimo al finalizar el duelo.

Giménez reveló que durante el encuentro sostuvo una discusión con Dani Carvajal, lo que lo dejó 'caliente' al terminar el partido y le impidió pensar con claridad sobre la oportunidad histórica que estaba dejando pasar.

Con el paso del tiempo, el ahora analista reconoció que se arrepintió de no haber intercambiado camisetas, aceptando que la emoción del momento le ganó, privándolo de un recuerdo invaluable frente a uno de los clubes más importantes del mundo.

