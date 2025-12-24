Loris Karius: del error que le dio una Champions al Real Madrid a resurgir con Schalke

El 26 de mayo de 2018 marcó para siempre a Loris Karius, quien tuvo una de las peores noches de su carrera como futbolista. El arquero alemán era jugador del Liverpool en esos años, y logró ser el titular con el cuadro Red, pero aquella noche en Kiev fue una tragedia ante el Real Madrid.

Dos errores en la Final de Champions League condenaron a Karius para siempre, quien pasó de ser uno de los herederos de Oliver Khan, a sufrir amenazas de muerte. Claro está que el jugador perdió la titularidad con el equipo inglés, además de salir en múltiples ocasiones por la vía del préstamo, en equipos de menor categoría; pero en 2022 fue su salida definitiva del equipo que nunca camina solo.

Loris Karius | AP

Pese a que quedó en la Premier League, con el Newcastle United, Karius no logró ser de gran ayuda con las Urracas, en donde solamente disputó dos partidos. En dichos encuentros recibió seis goles, dos por parte del Manchester United y cuatro por parte del Arsenal, por lo que volvió a salir por la puerta de atrás.

Colgar los guantes era la mejor opción, pues tras su salida en julio de 2024 del Newcastle, el arquero alemán tardó algunos meses en encontrar equipo. Sin embargo, regresó de nuevo a su tierra, como si de alguna broma del destino se tratase.

Karius | @whotfisray_

La resurrección de Loris Karius

El 14 de enero del 2025 se hizo oficial la llegada de Loris Karius al Schalke 04, histórico alemán que juega actualmente en la Bundesliga 2. El equipo Gelsenkirchen comenzó una pesadilla en 2021, cuando descendió por primera vez; y aunque logró el ascenso en 2022, volvió a perder la categoría de manera inmediata en 2023.

Karius no tuvo acción de inmediato con el equipo alemán, pues se enfrentó a una lesión en el gemelo izquierdo, pero cuando se recuperó, hizo de aquellos tres palos su fuerte impenetrable. En los primeros seis meses, el alemán solamente disputó tres partidos completos, en los que su equipo salió con un saldo de dos victorias y una derrota.

Para la temporada 2025-26, el cuadro de Los Azules Reales confió de manera total en el meta nacido en Biberach an der Riß. ¿Cómo respondió Loris Karius? Como un ave fénix, como estrella a nada de explotar para volver a brillar, como un renacido que puso a su equipo en lo más alto de la Bundesliga 2, soñando en el ascenso.

Resurrección | @Gazpachen

¿Cómo va la reconstrucción del Schalke 04?

A la par de la historia de Loris Karius, el Schalke 04 tuvo que tocar fondo para volver a subir, aunque la tarea no está del todo lista. El cuadro azul marcha como líder de la Segunda División Alemana, pero la segunda mitad del torneo será complicada y tendrá varios retos.

Karius buscará ser una nueva figura, no emular a leyendas de la talla de Jens Lehmann o Manuel Neuer, sino contar su propia historia. Como un relato bávaro, Loris Karius llegó a tomar algo que no era suyo, pero en busca de una revancha personal y de vida.

Por el ascenso | @SpieltagIndo