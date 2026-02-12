Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Larcamón abre la puerta al doble ‘9’: Ebere e Ibáñez listos para enfrentar a Vancouver

Nicolás Larcamón espera más refuerzos | MEXSPORT
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 20:16 - 11 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El DT de Cruz Azul buscaría darle minutos juntos a sus dos nuevos refuerzos

Nicolás Larcamón confirmó que Christian Ebere y Nicolás Ibáñez podrán tener minutos en el partido de Liga de Campeones de la Concacaf ante Vancouver FC, e incluso dejó abierta la posibilidad de que Cruz Azul arranque o juegue por momentos con doble centrodelantero.

“Ambos están en la convocatoria, en Puebla, tendremos la oportunidad de verlos en cancha”, dijo.

Larcamón recordó que no sería la primera vez que apuesta por un esquema con dos hombres en punta.

“Anteriormente con Toro y Sepu, la vuelta con Tigres se jugó con doble nueve, Nico con Toro, con Christian, los 3 pueden ocupar esas 2 posiciones en el ataque, pueden jugar juntos”, explicó.
Nico Ibañez está muy cerca de llegar a Cruz Azul | IMAGO7
Nico Ibañez está muy cerca de llegar a Cruz Azul | IMAGO7

El técnico también detalló las características que diferencian a sus atacantes, subrayando que cada uno ofrece herramientas distintas para potenciar el sistema ofensivo.

Ebere es un jugador con buen desmarque. Para el volumen de juego es muy positivo y tiene gran astucia para encontrar situaciones dentro del área”, describió sobre el refuerzo.
Christian Ebere debutó en el futbol mexicano | MEXSPORT

En cuanto a Ibáñez, fue puntual: “Nico es un jugador de área, que siempre piensa en perfilarse para finalizar. No es un pivote y, a diferencia del Toro, tiene rasgos distintos”.

Sobre Gabriel “Toro” Fernández, destacó su polivalencia: “El Toro es el más versátil porque puede jugar fuera del área y también dentro de ella. Con los tres tenemos más variantes”.

Más allá del duelo ante Vancouver, Larcamón también se refirió al mercado de invierno y al armado del plantel, mostrando satisfacción por los movimientos realizados. “Siento conformidad, con estos últimos jugadores que se dieron sobre la hora del cierre, siento un plantel muy competitivo”, afirmó.

Últimos videos
Lo Último
21:34 Isaac del Toro inicia 2026 como líder del UAE Team Emirates-XRG en el UAE Tour
21:00 América, con lo mínimo, elimina a Olimpia y avanza a Octavos de la Concachampions
20:54 Chicharito Hernández reaparece en redes con un curioso video existencial
20:50 ¡Ahora sí! Leagues Cup en últimos detalles para jugarse en México
20:42 Milano Cortina 2026: Así marcha el medallero de los Juegos Olímpicos de Invierno
20:38 Fraude con pasaporte mexicano: así puedes detectar una página falsa antes de pagar
20:16 ¿Dice adiós? TV Azteca 'borra' a importante figura para el Mundial
20:16 Larcamón abre la puerta al doble ‘9’: Ebere e Ibáñez listos para enfrentar a Vancouver
19:50 'Llego al club más grande México': Thiago Espinosa tras llegar al América
19:49 Hoy No Circula jueves 12 de febrero en CDMX y Edomex: estos autos descansan
Tendencia
1
Futbol ¡No va más con México! FIFA confirma One Time Switch de Marcelo Flores para jugar con Canadá
2
Futbol Luis Romo se pierde el Clásico Nacional por desgarro muscular; estará fuera de 4 a 6 semanas
3
Futbol Efraín Álvarez lanza advertencia previo al Clásico Nacional: "se tiene que ganar sí o sí"
4
Futbol César Ramos será el árbitro central para el Clásico Nacional entre Chivas y América del Clausura 2026
5
Fórmula 1 Checo Pérez quedó fuera del Top 10 en el primer día de pretemporada en la F1; Norris y McLaren dominaron
6
Beisbol TelevisaUnivision transmitirá la MLB en México hasta 2028: acuerdo histórico con Grandes Ligas
Te recomendamos
Isaac del Toro inicia 2026 como líder del UAE Team Emirates-XRG en el UAE Tour
Otros Deportes
11/02/2026
Isaac del Toro inicia 2026 como líder del UAE Team Emirates-XRG en el UAE Tour
América, con lo mínimo, elimina a Olimpia y avanza a Octavos de la Concachampions
Futbol
11/02/2026
América, con lo mínimo, elimina a Olimpia y avanza a Octavos de la Concachampions
Chicharito lanzó un nuevo mensaje en redes sociales | MEXSPORT
Empelotados
11/02/2026
Chicharito Hernández reaparece en redes con un curioso video existencial
Seattle Sounders campeón de Leagues Cup I X:@LeaguesCup
Futbol
11/02/2026
¡Ahora sí! Leagues Cup en últimos detalles para jugarse en México
Milano Cortina 2026: Así marcha el medallero de los Juegos Olímpicos de Invierno
Otros Deportes
11/02/2026
Milano Cortina 2026: Así marcha el medallero de los Juegos Olímpicos de Invierno
Fraude con pasaporte mexicano: así puedes detectar una página falsa antes de pagar
Contra
11/02/2026
Fraude con pasaporte mexicano: así puedes detectar una página falsa antes de pagar