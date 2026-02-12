Larcamón abre la puerta al doble ‘9’: Ebere e Ibáñez listos para enfrentar a Vancouver

Nicolás Larcamón confirmó que Christian Ebere y Nicolás Ibáñez podrán tener minutos en el partido de Liga de Campeones de la Concacaf ante Vancouver FC, e incluso dejó abierta la posibilidad de que Cruz Azul arranque o juegue por momentos con doble centrodelantero.

“Ambos están en la convocatoria, en Puebla, tendremos la oportunidad de verlos en cancha”, dijo.

Larcamón recordó que no sería la primera vez que apuesta por un esquema con dos hombres en punta.

“Anteriormente con Toro y Sepu, la vuelta con Tigres se jugó con doble nueve, Nico con Toro, con Christian, los 3 pueden ocupar esas 2 posiciones en el ataque, pueden jugar juntos”, explicó.

Nico Ibañez está muy cerca de llegar a Cruz Azul | IMAGO7

El técnico también detalló las características que diferencian a sus atacantes, subrayando que cada uno ofrece herramientas distintas para potenciar el sistema ofensivo.

“Ebere es un jugador con buen desmarque. Para el volumen de juego es muy positivo y tiene gran astucia para encontrar situaciones dentro del área”, describió sobre el refuerzo.

Christian Ebere debutó en el futbol mexicano | MEXSPORT

En cuanto a Ibáñez, fue puntual: “Nico es un jugador de área, que siempre piensa en perfilarse para finalizar. No es un pivote y, a diferencia del Toro, tiene rasgos distintos”.

Sobre Gabriel “Toro” Fernández, destacó su polivalencia: “El Toro es el más versátil porque puede jugar fuera del área y también dentro de ella. Con los tres tenemos más variantes”.