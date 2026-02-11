¿Debut internacional? Cruz Azul incluirá a Nico Ibáñez y Christian Ebere en convocatoria de Concachampions
Nicolás Ibáñez y Christian Ebere formarán parte de la convocatoria de Cruz Azul para el partido de vuelta de la Liga de Campeones Concacaf ante Vancouver FC.
Ambos futbolistas fueron registrados y están habilitados para disputar minutos si así lo determina el técnico Nicolás Larcamón, en un duelo clave para sellar el pase a la siguiente ronda.
Los refuerzos cementeros están listos para debutar con la camiseta celeste en el torneo internacional. La expectativa es alta en torno a su posible estreno, ya que podrían comenzar a sumar ritmo de competencia en un escenario que luce favorable para La Máquina.
Cruz Azul llega al compromiso con una ventaja contundente de 3-0 obtenida en el partido de ida. Ese marcador le permite encarar la vuelta con mayor tranquilidad, aunque sin caer en excesos de confianza frente a un conjunto canadiense que buscará dar la sorpresa.
Durante las últimas horas, el equipo dirigido por Nicolás Larcamón afinó los detalles finales en su preparación. El cuerpo técnico trabajó en aspectos tácticos.
La posible participación de Ibáñez y Ebere dependerá completamente de la decisión del estratega argentino.
El duelo se disputará en el Estadio Cuauhtémoc, escenario donde La Máquina buscará hacer valer su condición y confirmar su superioridad en la serie. La afición espera una actuación sólida que reafirme el proyecto encabezado por Larcamón.
Mañana, Cruz Azul se medirá ante Vancouver FC con el objetivo de cerrar la eliminatoria y avanzar en la Concachampions. Con una ventaja amplia y refuerzos listos para debutar, el conjunto celeste tiene todo a su favor para dar el siguiente paso en el torneo internacional.
