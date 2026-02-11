¿Debut internacional? Cruz Azul incluirá a Nico Ibáñez y Christian Ebere en convocatoria de Concachampions

Nicolás Ibáñez y Christian Ebere formarán parte de la convocatoria de Cruz Azul para el partido de vuelta de la Liga de Campeones Concacaf ante Vancouver FC.

Cruz Azul presentó este martes a Nico Ibáñez como refuerzo | X: @CruzAzul

Ambos futbolistas fueron registrados y están habilitados para disputar minutos si así lo determina el técnico Nicolás Larcamón, en un duelo clave para sellar el pase a la siguiente ronda.

Los refuerzos cementeros están listos para debutar con la camiseta celeste en el torneo internacional. La expectativa es alta en torno a su posible estreno, ya que podrían comenzar a sumar ritmo de competencia en un escenario que luce favorable para La Máquina.

Cruz Azul llega al compromiso con una ventaja contundente de 3-0 obtenida en el partido de ida. Ese marcador le permite encarar la vuelta con mayor tranquilidad, aunque sin caer en excesos de confianza frente a un conjunto canadiense que buscará dar la sorpresa.

Christian Ebere en disputa del balón en el partido contra Toluca en la Jornada 5 del Clausura 2026 | IMAGO 7

Durante las últimas horas, el equipo dirigido por Nicolás Larcamón afinó los detalles finales en su preparación. El cuerpo técnico trabajó en aspectos tácticos.

La posible participación de Ibáñez y Ebere dependerá completamente de la decisión del estratega argentino.

Nico Ibáñez en su presentación con Cruz Azul | X: @CruzAzul

El duelo se disputará en el Estadio Cuauhtémoc, escenario donde La Máquina buscará hacer valer su condición y confirmar su superioridad en la serie. La afición espera una actuación sólida que reafirme el proyecto encabezado por Larcamón.