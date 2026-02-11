Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Debut internacional? Cruz Azul incluirá a Nico Ibáñez y Christian Ebere en convocatoria de Concachampions

Ebere debutó con Cruz Azul ante Toluca en el Clausura 2026 en la Liga MX | IMAGO 7
Ebere debutó con Cruz Azul ante Toluca en el Clausura 2026 en la Liga MX | IMAGO 7
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 13:05 - 11 febrero 2026
Los dos refuerzos de la Máquina estarán disponibles para el partido contra Vancouver FC este jueves en el Estadio Cuauhtémoc

Nicolás Ibáñez y Christian Ebere formarán parte de la convocatoria de Cruz Azul para el partido de vuelta de la Liga de Campeones Concacaf ante Vancouver FC.

Cruz Azul presentó este martes a Nico Ibáñez como refuerzo | X: @CruzAzul
Cruz Azul presentó este martes a Nico Ibáñez como refuerzo | X: @CruzAzul

Ambos futbolistas fueron registrados y están habilitados para disputar minutos si así lo determina el técnico Nicolás Larcamón, en un duelo clave para sellar el pase a la siguiente ronda.

Los refuerzos cementeros están listos para debutar con la camiseta celeste en el torneo internacional. La expectativa es alta en torno a su posible estreno, ya que podrían comenzar a sumar ritmo de competencia en un escenario que luce favorable para La Máquina.

Cruz Azul llega al compromiso con una ventaja contundente de 3-0 obtenida en el partido de ida. Ese marcador le permite encarar la vuelta con mayor tranquilidad, aunque sin caer en excesos de confianza frente a un conjunto canadiense que buscará dar la sorpresa.

Christian Ebere en disputa del balón en el partido contra Toluca en la Jornada 5 del Clausura 2026 | IMAGO 7
Christian Ebere en disputa del balón en el partido contra Toluca en la Jornada 5 del Clausura 2026 | IMAGO 7

Durante las últimas horas, el equipo dirigido por Nicolás Larcamón afinó los detalles finales en su preparación. El cuerpo técnico trabajó en aspectos tácticos.

La posible participación de Ibáñez y Ebere dependerá completamente de la decisión del estratega argentino.

Nico Ibáñez en su presentación con Cruz Azul | X: @CruzAzul
Nico Ibáñez en su presentación con Cruz Azul | X: @CruzAzul

El duelo se disputará en el Estadio Cuauhtémoc, escenario donde La Máquina buscará hacer valer su condición y confirmar su superioridad en la serie. La afición espera una actuación sólida que reafirme el proyecto encabezado por Larcamón.

Mañana, Cruz Azul se medirá ante Vancouver FC con el objetivo de cerrar la eliminatoria y avanzar en la Concachampions. Con una ventaja amplia y refuerzos listos para debutar, el conjunto celeste tiene todo a su favor para dar el siguiente paso en el torneo internacional.

