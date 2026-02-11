Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Especialistas de la UNAM alertan que los trastornos auditivos van en aumento y pueden impactar la calidad de vida

Especialistas de la UNAM advierten que los trastornos auditivos podrían convertirse en un problema de salud pública./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 12:56 - 11 febrero 2026
La exposición constante a ruidos intensos es uno de los principales factores de riesgo para la pérdida auditiva

La salud auditiva se ha convertido en un tema prioritario dentro del ámbito médico y académico. Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señalaron que los problemas relacionados con la audición podrían representar una carga creciente para los sistemas de salud si no se fortalecen las estrategias de prevención y diagnóstico oportuno.

Durante actividades académicas enfocadas en el cuidado del oído y la detección temprana de alteraciones auditivas, especialistas explicaron que muchas personas no identifican los primeros signos de deterioro auditivo. Esto provoca que busquen atención médica cuando la afectación ya es considerable.

La exposición constante a ruidos intensos es uno de los principales factores de riesgo para la pérdida auditiva./ Pixabay

Entre los principales factores de riesgo destaca la exposición constante a niveles elevados de ruido, ya sea en entornos laborales, en espacios recreativos o por el uso prolongado de audífonos con volumen alto. Esta práctica, cada vez más común, puede generar daños progresivos que pasan desapercibidos.

¿Por qué los trastornos auditivos pueden convertirse en una carga de salud pública?

De acuerdo con académicos universitarios, la pérdida auditiva no solo implica dificultades para escuchar, sino que también puede afectar la comunicación interpersonal, el desempeño académico y la integración social. En algunos casos, la falta de atención oportuna puede derivar en aislamiento y afectaciones emocionales.

El uso prolongado de audífonos con volumen elevado puede provocar daños progresivos en el oído./ Pixabay

La comunidad científica advierte que el incremento en casos de alteraciones auditivas podría generar presión sobre los servicios médicos, especialmente si no se impulsa la cultura de la prevención. Detectar a tiempo cualquier disminución en la capacidad de escuchar permite implementar tratamientos o apoyos que reduzcan el impacto en la vida diaria.

Académicos recomiendan realizar revisiones periódicas para detectar a tiempo cualquier disminución en la audición./ Pixabay

Especialistas también han enfatizado la importancia de realizar revisiones periódicas, sobre todo en personas expuestas a ruido constante o que comienzan a notar síntomas como dificultad para entender conversaciones, necesidad de subir el volumen de dispositivos o presencia de zumbidos persistentes.

Entre las recomendaciones difundidas por expertos se encuentra limitar la exposición a sonidos intensos, mantener niveles moderados al usar audífonos y acudir a valoración médica ante cualquier cambio perceptible en la audición. La educación en salud auditiva es considerada clave para reducir riesgos a largo plazo.

Organismos internacionales han señalado que millones de personas en el mundo viven con algún grado de pérdida auditiva, lo que refuerza la necesidad de políticas públicas enfocadas en prevención, información y acceso a diagnóstico temprano.

El llamado de la UNAM se centra en fomentar una mayor conciencia social sobre el cuidado del oído, subrayando que escuchar adecuadamente no solo mejora la comunicación, sino que influye directamente en la calidad de vida.

La detección temprana de problemas auditivos puede reducir su impacto en la comunicación y la vida social./ Pixabay
