¿Rumbo a Cruz Azul? Agustín Palavecino ya no estuvo con Necaxa en amistoso ante León

Una semana falta para el inicio del Clausura 2026 y hay equipos, como Cruz Azul, que todavía no confirman a sus primeros fichajes. Sin embargo, parece que ya falta poco para que se den las primeras noticias en la Noria.

Miguel Borja llegó hace poco a Ciudad de México, pero todavía falta que salga algún jugador No Formado en México para que se anuncie su contratación. Mientras que Agustín Palavecino ya no estuvo este fin de semana con Necaxa en el amistoso frente a León y, por ende, su llegada a la Máquina es inminente.

Larcamón quiere de regreso a Palavecino | IMAGO 7

Desde que finalizó el Apertura 2025 se supo que el mediocampista era objeto de deseo de Nicolás Larcamón. El director técnico argentino coincidió con Palavecino en los Rayos y quiere juntarlo de nuevo con José Paradela, con quien hizo una buena dupla en Aguascalientes.

¿Cómo están las negociaciones por Palavecino?

Según la información de Carlos Ponce de León, Necaxa puso al mediocampista un alto costo de 8 millones de dólares. Sin embargo, Cruz Azul respondió con la oferta de mandar a Lorenzo Faravelli en intercambio.

Palavecino puede llegar en lugar de Faravelli | MEXSPORT

Aunque 'Lolo' se convirtió en uno de los favoritos de la afición desde su llegada hace un año con Martín Anselmi, perdió protagonismo con Vicente Sánchez y todavía más con Larcamón. Por lo que al jugador le conviene ir a Necaxa para recuperar la titularidad, además de que Martín Varini lo ve con buenos ojos para fortalecer mediocampo.

Por ahora no está nada cerrado ya que, de acuerdo con Ponce de León, la directiva de Necaxa no ha aceptado la opción. No obstante, Palavecino no estuvo en la victoria 2-1 de los Rayos, por lo que se infiere que el acuerdo está cerca.

Pavel Pérez tampoco jugó con Necaxa

Otra baja que relativamente se confirmó con el amistos ante la Fiera fue la de Pavel Pérez. El mexicano es objeto de deseo de Toluca, que busca el tricampeonato y apostó por un contrato de cuatro años, según información de César Luis Merlo.