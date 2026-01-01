2026: ¿Este año es el bueno para Cruz Azul? Las deudas pendientes de Larcamón

El Clausura 2026 será el segundo torneo del estratega argentino al frente de la Máquina

Las deudas pendientes de Larcamón con Cruz Azul en 2026
Las deudas pendientes de Larcamón con Cruz Azul en 2026 | IMAGO 7
Ana Patricia Spíndola Andrade
1 de Enero de 2026

Nuevo año, nuevo inicio, mismos objetivos. Comenzó el 2026 y con él se reduce la cuenta regresiva para el arranque del Clausura 2026 de la Liga MX. Será el segundo torneo de Nicolás Larcamón al frente de Cruz Azul y el estratega buscará revancha. 

El argentina tuvo un Apertura 2025 irregular. Resultados como las victorias 1-0 contra Toluca y 2-1 frente a América ilusionaron a la Máquina con pelear por el campeonato, e incluso llegó hasta la Jornada 17 en la pelea por el liderato. No obstante, también tuvo duros descalabros. 

El descalabro 0-7 contra Seattle Sounders en la Leagues Cup 2025 o las derrotas en liga en Fase Regular ante Xolos de Tijuana a Pumas "mancharon" la gestión de Larcamón. Y la eliminación en Semifinales ante Tigres y luego la derrota en el Derbi de las Américas contra  Flamengo solo aumentaron la molestia de la afición. 

Larcamón tiene grandes retos con Cruz Azul
Larcamón tiene grandes retos con Cruz Azul | IMAGO 7

Las deudas pendientes de Cruz Azul y Larcamón

En ese sentido, al argentino tiene urgencia de legitimar su proyecto. Sus predecesores, Martín Anselmi y Vicente Sánchez, llegaron a una Final de Liga MX y ganaron la Copa de Campeones Concacaf, por lo que la vara es alta. 

Por lo que para este Clausura 2026, cualquier cosa que no sea repetir la participación en Semifinales quedará como un fracaso. E incluso aunque quede entre los cuatro mejores, las formas en las que quede eliminado Cruz Azul importarán, ya que uno de los cuestionamientos a Larcamón fueron sus decisiones tácticas en la serie ante Tigres. 

Misma situación en la Concachampions, en la cual la Máquina tiene la obligación de repetir su corona. Con la goleada 5-0 frente a Vancouver Whitecaps, Cruz Azul ganó su séptimo título de Concacaf y con ello empató a América como los máximos ganadores del certamen. Por lo que de ganar, Larcamón alcanzaría el récord en solitario.

La Máquina quedó eliminada ante Tigres en Semifinales
La Máquina quedó eliminada ante Tigres en Semifinales | IMAGO 7

¿Cuál es el panorama para Cruz Azul en 2026?

Con Kevin Mier y Jesús Orozco Chiquete en recuperación por sus respectivas fracturas, la parte baja de la Máquina luce endeble al menos para los tres primeros meses del año. Por ahora la directiva solo ejerció la opción de compra Jorge Rodarte, pero no se descarta que llegue otro defensa.

Mientras que en el ataque, la llegada de Miguel Borja y la salida de Ángel Sepúlveda deja otro signo de interrogación. El colombiano llega con la ilusión de recuperar su nivel, pero hay cierta suspicacia por la experiencia con jugadores como Giorgios Giakoumakis o Mateusz Bogusz, con los que el club ya no sabe qué hacer. 

Repetir la Concachampions es uno de los retos de Cruz Azul en el 2026
Repetir la Concachampions es uno de los retos de Cruz Azul en el 2026 | MEXSPORT

TE PUEDE INTERESAR

Julio no entra en planes para quedarse en Puebla

Puebla | 01/01/2026

Julio González se quedará sin equipo; no entra en planes del Puebla
Aquino dedicó un último mensaje a la afición de Tigres

Tigres | 31/12/2025

Javier Aquino manda nuevo mensaje a Tigres en el último día de su contrato
Nelson Deossa manda indirecta a Rayados

Monterrey | 31/12/2025

Nelson Deossa manda indirecta a Rayados por caso de Johan Rojas
Te recomendamos
¿Le salen alas? América busca a Rodrigo Dourado, sigue en pláticas con San Luis
Liga MX
Cruz Azul
Futbol

LO ÚLTIMO