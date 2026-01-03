Necaxa derrota a León y cierra con el pie derecho la pretemporada

A solo unas semanas de que arranque el Clausura 2026, los equipos cierran filas y concluyen su pretemporada, entre ellos los Esmeraldas de León y los Rayos del Necaxa, los cuales se vieron las caras en un amistosos en el Estadio León, el cual terminó en una victoria para los de Aguascalientes.

Amistosos en Estadio León I @ClubLeon

¿Cómo fue la victoria de los Rayos?

El duelo a puerta cerrada entre dos plantillas históricas del balompié mexicano tuvo muchas emociones de inicio a fin, dejando a ambas plantillas listas para el arranque del torneo previo a la Copa del Mundo 2026.

Ambos técnicos usaron el que podría ser su cuadro titular en la Jornada 1 durante los primeros 45 minutos, dando oportunidades a Nacho Ambriz de León y a Martín Varini de Necaxa de poder preparar su estilo de juego.

Chicote Calderón en amistoso I @ClubNecaxa

El primer tanto fue por parte del equipo de Aguascalientes, gracias a una anotación del mediocampista mexicano, Rogelio Cortéz, gracias a una asistencia de Kevin Rosero durante la primera mitad.

El mismo Rosero fue el encargado de anotar el segundo tanto de los Rayos, apenas arrancando la segunda mitad y solo unos minutos antes de la lluvia de cambios por parte de ambos equipos.

Ya para el final de la segunda parte, el mellizo Rogelio Funes Mori, conectó un testarazo tras un centro del sector derecho del rectángulo de juego, haciendo que el atacante mexicano se reconcilie con el gol, empató las acciones.

Duelo León vs Necaxa I @ClubNecaxa

Todo listo

Tras este último juego amistoso entre ambos equipos, León y Necaxa dejaron todo listo para arrancar el próximo torneo, únicamente a la espera de confirmar un par de posibles altas y bajas.

El conjunto de la Fiera hará su debut en el Clausura 2026 el próximo sábado 10 de enero, cuando reciba a la Máquina de Cruz Azul, en el duelo correspondiente a la Jornada 1. Por su parte, Necaxa visitará el mismo día el TSM Corona para debutar ante el Santos.