Necaxa derrota a León y cierra con el pie derecho la pretemporada

Los rayos consiguieron una victoria por la mínima y cierran filas para el Clausura 2026

Victoria de Necaxa
Victoria de Necaxa | @ClubNecaxa
Aldo Martínez
3 de Enero de 2026

A solo unas semanas de que arranque el Clausura 2026, los equipos cierran filas y concluyen su pretemporada, entre ellos los Esmeraldas de León y los Rayos del Necaxa, los cuales se vieron las caras en un amistosos en el Estadio León, el cual terminó en una victoria para los de Aguascalientes.

Amistosos en Estadio León I @ClubLeon

¿Cómo fue la victoria de los Rayos?

El duelo a puerta cerrada entre dos plantillas históricas del balompié mexicano tuvo muchas emociones de inicio a fin, dejando a ambas plantillas listas para el arranque del torneo previo a la Copa del Mundo 2026.

Ambos técnicos usaron el que podría ser su cuadro titular en la Jornada 1 durante los primeros 45 minutos, dando oportunidades a Nacho Ambriz de León y a Martín Varini de Necaxa de poder preparar su estilo de juego.

Chicote Calderón en amistoso I @ClubNecaxa

El primer tanto fue por parte del equipo de Aguascalientes, gracias a una anotación del mediocampista mexicano, Rogelio Cortéz, gracias a una asistencia de Kevin Rosero durante la primera mitad.

El mismo Rosero fue el encargado de anotar el segundo tanto de los Rayos, apenas arrancando la segunda mitad y solo unos minutos antes de la lluvia de cambios por parte de ambos equipos.

Ya para el final de la segunda parte, el mellizo Rogelio Funes Mori, conectó un testarazo tras un centro del sector derecho del rectángulo de juego, haciendo que el atacante mexicano se reconcilie con el gol, empató las acciones.

Duelo León vs Necaxa I @ClubNecaxa

Todo listo

Tras este último juego amistoso entre ambos equipos, León y Necaxa dejaron todo listo para arrancar el próximo torneo, únicamente a la espera de confirmar un par de posibles altas y bajas.

El conjunto de la Fiera hará su debut en el Clausura 2026 el próximo sábado 10 de enero, cuando reciba a la Máquina de Cruz Azul, en el duelo correspondiente a la Jornada 1. Por su parte, Necaxa visitará el mismo día el TSM Corona para debutar ante el Santos.

@ClubNecaxa

TE PUEDE INTERESAR

Rayados se sigue preparando para el Clausura 2025

Monterrey | 03/01/2026

Las bajas de Rayados para la Copa Pacífica
Festejo de gol en la Final de Ida

Tigres | 03/01/2026

¡Por la revancha! Tigres regresó a los entrenamientos de cara al inicio del Clausura 2026
Toluca es el actual bicampeón del futbol mexicano

Toluca | 03/01/2026

Toluca inicia el año como mejor club de CONCACAF por encima de Inter Miami de Messi
Te recomendamos
¡Delantero desde Europa! Necaxa hace oficial la llegada de Julián Carranza
Futbol
Liga MX
Necaxa
Club León

LO ÚLTIMO