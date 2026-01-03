Están que arden: Pavel Pérez se perfila para llegar a Toluca

A solo unos días de arrancar el Clausura 2026 de la Liga MX, los equipos continúan reforzando para afrontar el primer torneo del año, uno de ellos y actual protagonista del torneo es Toluca, equipo que volvió a dar de que hablar, pues todo apunta a que el mexicano, Pavel Pérez, será nuevo jugador escarlata.

Gol de Pavel Pérez I IMAGO7

Nuevos aires, nuevas oportunidades

Con información de César Luis Merlo, el mediocampista mexicano ya estaría rumbo al Estado de México para reportar con el equipo dirigido por el argentino, Antonio ‘Turco’ Mohamed. El jugador de 27 años llega proveniente del Necaxa.

Según Merlo, Rayos y Diablos ya han acordado el traspaso del futbolista y solo es cuestión de tiempo para hacerse oficial. El actual Bicampeón de México se hizo de los servicios completos de la carta del jugador y estará disponible desde la Jornada 1 del torneo próximo a iniciar.

Pérez en el Apertura 2025 I IMAGO7

Pavel deja al equipo de los Rayos del Necaxa tras poco más de tres años en el club de Aguascalientes, teniendo su llegada en el Apertura 2022, desde entonces, el canterano de las Chivas se convirtió en un jugador constante de los estrategas que han tenido su paso en el equipo necaxista.

Con el equipo tras veces campeón de liga, Pavel Pérez vivió sus mejores momentos como jugador profesional en México, además de registrar un total de ocho goles y una asistencia en un total de 37 partidos.

Necaxa 2025 I IMAGO7

¿Tricampeonato inevitable?

El cantero del rebaño jugará en su cuarto club de manera profesional, siendo el equipo del Rebaño el primero, posteriormente el equipo de Tepatitlán, por último el Necaxa y finalmente el Toluca.

Pérez se une a Sebastián Córdova como refuerzos del actual monarca de la liga, el cual deja en claro que con estas adquisiciones no busca bajar los brazos y saldrá en busca de repetir la hazaña de las Águilas del América de convertirse en Tricampeón de México.