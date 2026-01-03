¡Por la revancha! Tigres regresó a los entrenamientos de cara al inicio del Clausura 2026

Tigres dio inicio formal a su pretemporada este sábado 3 de enero al reportar en el Estadio Universitario, luego de una semana en la que el plantel tuvo entrenamientos de carácter opcional.

Fue este día cuando la presencia del grupo completo era obligatoria, marcando así el arranque oficial de los trabajos rumbo al siguiente torneo.

Tigres perdió la Final del Apertura 2025 | Imago7

Chequeo del plantel

La jornada estuvo enfocada en la realización de exámenes médicos y pruebas físicas, con el objetivo de evaluar el estado de los jugadores tras el periodo vacacional y establecer las bases del plan de trabajo para las próximas semanas.

El cuerpo técnico pudo contar con prácticamente todo el plantel, ya que solo tres jugadores no se presentaron en esta primera cita.

Correa no ha regresado con el equipo | Imago7

Nahuel Guzmán, Diego Lainez y Ángel Correa no reportaron debido a que cuentan con un permiso especial otorgado por el club. Parte de los que sí estuvieron presentes fueron Jesús Angulo, André-Pierre Gignac y algunos más, cerrando con Nicolás Ibáñez, además de resaltar la ausencia de Sebastián Córdova, nuevo refuerzo de Toluca.

Preparándose a tope para el debut

Se espera que en los próximos días los ausentes se integren al grupo y que Tigres continúe con su preparación, incrementando de manera gradual la intensidad de los entrenamientos de cara a los compromisos oficiales que se avecinan.