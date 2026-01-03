Las bajas de Rayados para la Copa Pacífica

Monterrey encarará partidos amistosos sin tener el plantel completo

Rayados se sigue preparando para el Clausura 2025
Rayados se sigue preparando para el Clausura 2025 | Imago7
RICARDO OLIVARES
3 de Enero de 2026

Rayados continúa con su preparación de pretemporada y este sábado tendrá actividad en la Copa Pacífica, donde se enfrentará a Leones Negros en punto de las 18:00 horas, en un duelo que servirá como parte del trabajo rumbo al próximo torneo.

El conjunto regiomontano viajó con plantel incompleto, ya que algunos jugadores no realizaron el traslado para este compromiso.

Sergio Ramos es la principal baja del club | Imago7

¿Quiénes faltan para La Pandilla?

Uno de los ausentes es Lucas Ocampos, quien permanece en recuperación tras presentar una parálisis facial, por lo que el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo.

Otro elemento que no estará disponible es Víctor Guzmán, quien se quedó fuera de la convocatoria debido a una molestia muscular.

Ocampos no ha podido tener la continuidad deseada | Imago7

Sin un viejo conocido

De igual forma, Jesús Manuel Corona no hizo el viaje y permaneció en Monterrey para continuar con su trabajo físico bajo supervisión del área médica y de preparación física.

A pesar de las ausencias, Rayados buscará aprovechar este encuentro ante Leones Negros para seguir ajustando detalles, observar a distintos elementos del plantel y ganar ritmo de competencia en esta etapa de pretemporada.

'Tecatito' Corona no se ha recuperado | Imago7

América | 03/01/2026

Toluca es el actual bicampeón del futbol mexicano

Toluca | 03/01/2026

Toluca | 03/01/2026

