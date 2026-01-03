¡Delantero desde Europa! Necaxa hace oficial la llegada de Julián Carranza

Si fichar diera títulos, Necaxa sería un equipo de época en la Liga MX. Tras la salida de Diber Cambindo del cuadro ahora dirigido por Martín Varini, los Rayos no tardaron en encontrar un refuerzo de lujo: Julián Carranza.

¿Quién es Julián Carranza?

Fiel a su costumbre desde su regreso a la Primera División hace 10 años, la directiva necaxista se movió en el mercado internacional para cubrir las bajas de cara al Clausura 2026, aunque ahora no lo hizo mirando a Sudamérica, sino a Europa.

Necaxa anunció este sábado la incorporación del delantero argentino Julián Carranza como refuerzo. El atacante de 25 años llega a las filas electricistas en transferencia definitiva procedente del Feyenoord de los Países Bajos.

Carranza, con Rayos | @ClubNecaxa

Carranza militó recientemente en el Leicester City de la Championship de Inglaterra, equipo al que fue cedido a préstamo, participación en la que disputó nueve encuentros oficiales sin lograr anotar. Tras concluir su cesión en el conjunto inglés, el futbolista regresó al Feyenoord, club dueño de su carta, que decidió concretar su traspaso al conjunto de Aguascalientes.

La carrera de Julián Carranza

Con el cuadro de la Eredivisie, Carranza tuvo mayor actividad, al participar en 21 partidos oficiales y registrar cuatro anotaciones, experiencia que ahora buscará capitalizar en el futbol mexicano.

Carranza, con Feyenoord | @Feyenoord

Carranza debutó como profesional con Banfield, donde comenzó a mostrar su capacidad ofensiva. Posteriormente dio el salto a la MLS, en la que defendió las camisetas de Inter Miami y Philadelphia Union, club con el que vivió su etapa más productiva al consolidarse como referente en el ataque y superar las cuatro decenas de goles en competiciones oficiales.

Su rendimiento lo llevó al futbol europeo con el Feyenoord. Más recientemente, militó en el Leicester City de la Championship inglesa.

Martín Varini, nuevo DT de Necaxa | @ClubNecaxa

Vienen más refuerzos

Con Julián Carranza, este sábado llegó a Aguascalientes el también argentino Agustín Almendra, quien podría ser el siguiente refuerzo en ser anunciado por Necaxa, ante la inminente salida de Agustín Palavecino a Cruz Azul.

Asimismo, la directiva rojiblanca mantiene negociaciones avanzadas para sumar a Kevin 'Facha' Gutiérrez, completando así un mercado de fichajes ambicioso para cobijar a su nuevo DT: Martín Varini.