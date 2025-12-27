Atlanta United ficha joya del Necaxa por pedido del Tata Martino por cifra millonaria

La Major League Soccer atraviesa su etapa de descanso tras el cierre de la temporada, pero las oficinas de los clubes operan a máxima velocidad. Atlanta United dio un golpe de autoridad en el mercado de fichajes con la confirmación de una nueva pieza clave para su estructura defensiva de cara al regreso a la actividad en febrero.

¿Qué jugador del Necaxa se va a la MLS?

El club estadounidense cerró la contratación de Tomás Jacob, futbolista de 21 años que llega procedente del Necaxa de la Liga MX. Esta operación responde a un pedido expreso de Gerardo Martino.

La transacción por el joven talento alcanzará la cifra de 5 millones de dólares, un monto que duplica lo que el equipo mexicano pagó originalmente por su ficha. Jacob apenas cumplió un semestre en territorio azteca, tiempo suficiente para despertar el interés absoluto de la franquicia de Georgia.

El vínculo de Jacob con el "Tata" posee raíces profundas, pues ambos comparten un pasado común en la institución de Newell's Old Boys de Rosario. El estratega argentino conoce a la perfección las capacidades de su compatriota, a quien considera una pieza versátil para su esquema táctico en Estados Unidos.

Una de las principales virtudes del nuevo refuerzo radica en su polifuncionalidad dentro del terreno de juego para cubrir diversas necesidades. Jacob puede desempeñarse con solvencia como zaguero central, lateral por la banda derecha o incluso como mediocampista de contención en el centro del campo.

La directiva de Atlanta decidió integrar al jugador bajo la iniciativa U-22, una regla que permite a los equipos de la MLS sumar talento joven con un impacto reducido en el tope salarial. Este movimiento estratégico busca potenciar el plantel junto a figuras consagradas como Miguel Almirón.

Números de Tomás Jacob

Los números del defensor muestran un recorrido sólido a pesar de su corta edad, con 50 encuentros disputados durante su etapa de cinco años en el futbol argentino. En su breve paso por los Rayos del Necaxa, el juvenil sumó 17 apariciones que terminaron por convencer a los buscadores de talento del país vecino.

Con esta incorporación millonaria, el Atlanta United envía un mensaje contundente a sus rivales sobre sus aspiraciones para conquistar la próxima MLS Cup. El proyecto de Martino toma forma rápidamente con nombres de confianza que prometen devolver al equipo a los primeros planos del balompié norteamericano.