Paunovic no se olvida de Chivas y recordó el momento ‘más triste’ con Alexis Vega: “Me sigue doliendo”

Han pasado tres años de aquella Final del Clausura 2023 que las Chivas terminaron por perder, cuando tenían una ventaja en el marcador de Vuelta, ante Tigres y que Veljko Paunovic aún recuerda con mucho cariño y arrepentimiento sobre su toma de decisiones.

El serbio destacó un momento importante durante el juego asegurando que no fue la acción más correcta el sacar a Alexis Vega con todavía minutos de juego por delante, argumentando que lo hacía por su estado físico y que hoy resalta que lo hubiese mantenido en la cancha.

“Alexis (Vega) ha madurado y ha dado un paso en el que entendió que en ese momento su ciclo en Chivas había cambiado, o había acabado, y eso no es malo para ninguna de las dos partes. Dio un paso importante: volver a sus orígenes, al lugar que conoce”, destacó en primera instancia al jugador del Toluca en entrevista con Claro Sports.

El doloroso recuerdo

El triste recuerdo con Chivas: “Sigo pensando que en esa final con Chivas contra Tigres me equivoqué en hacer el cambio, aunque estaba afectado por la lesión. Un jugador de su nivel nos hubiera ayudado hasta el final del partido, seguramente.”

“Ese error siempre lo he mencionado y me sigue doliendo. Hoy es momento de hablar de que entendió su etapa en Chivas, del proceso de madurar como persona y como jugador, y creo que ahora en Toluca lo están manifestando perfectamente”.

¿Cómo fue aquella Final ante Tigres?

Chivas y Tigres dieron un auténtico espectáculo. Compensaron esos goles y esa emoción que faltó en la cancha del Universitario, al grado de alargar la última instancia hasta Tiempos Extra. Roberto Alvarado apareció con el mismo alto nivel que había en esta Liguilla con el primero.

Al 20’, apareció Víctor Guzmán, quien había sido señalado por gran parte de la afición rojiblanca debido a que no había registrado un solo gol en esta Liguilla y se encargó de darle una cómoda ventaja a su equipo para el descanso.

Sin embargo, Tigres despertó y de la mano de su goleador estrella: André-Pierre Gignac, quien recortó la ventaja con un penalti, minutos más tarde Sebastián Córdova hizo la segunda anotación a favor de su equipo, la primera que hace en una final. Ambos clubes protagonizaron una cardiaca final que llegó hasta los Tiempos Extra en los que los regiomontanos resurgieron y cambiaron su historia