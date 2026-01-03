¡Ya se estrenó! Anthony Martial marcó su primer gol con Rayados... Ante Leones Negros

Este sábado, los Rayados de Monterrey jugaron en el Estadio Jalisco frente a los Leones Negros de la U de G, encuentro amistoso que se disputa por la Copa Pacífica, en honor a la refundación de la Universidad de Guadalajara.

En este encuentro, que marca los partidos finales de la pretemporada del equipo regiomontano, marcó un hito en la historia de los Rayados, siendo el encuentro en donde Anthony Martial logró su primer gol con Monterrey.

Anthony Martial llegó a Rayados de Monterrey para el torneo Apertura 2025, donde, contando los partidos de Liguilla, completó un total de 12 partidos en México, donde no pudo marcar un solo gol en los minutos que disputó.

Ahora, después del primer gol del partido contra Leones Negros, que lo marcó Roberto de La Rosa, Anthony Martial consiguió anotar su primer tanto como delantero del cuadro de la Liga MX.

El delantero francés recibió el balón, recorrió gran parte de la banda izquierda, se llevó a un par de defensas, recortó hacia el centro, disparó cruzado y consiguió el segundo gol del encuentro y su primero con Rayados.

Rayados se prepara para el Clausura 2026

El cuadro dirigido por Domènec Torrent se sigue preparando para el siguiente torneo, mismo que arrancarán jugando en su estadio el próximo 10 de enero, cuando reciban a los Diablos Rojos del Toluca... el flamante bicampeón de la Liga MX.

A penas tres días después del juego inaugural, Rayados viajará a Aguascalientes para enfrentarse a los Rayos de Necaxa en la jornada dos del torneo Clausura 2026.