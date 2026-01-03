Atlas vence a Chivas en penales y avanza a la final de la Copa Pacífica

Atlas se impuso 5-3 en la tanda de penales ante Chivas y consiguió su boleto a la gran final de la Copa Pacífica, luego de un Clásico Tapatío intenso y cargado de emociones disputado en el Estadio Jalisco.

Semifinal de la Copa Pacífica I MEXSPORT

En un duelo cerrado y altamente pasional, Rojinegros y Rojiblancos se enfrentaron en el marco del torneo amistoso, donde el conjunto dirigido por Diego Cocca mostró mayor temple desde los once pasos para quedarse con el triunfo y avanzar a la final del certamen.

La definición llegó tras el fallo de Roberto Alvarado, cuyo disparo fue detenido por Camilo Vargas, y las ejecuciones certeras de Uros Đurđević y Edgar Zaldívar, quienes sentenciaron la serie para darle a Atlas la victoria en el clásico de pretemporada.

El ambiente en las tribunas inició de manera discreta debido a la baja asistencia, pero conforme avanzó el encuentro, ambas aficiones se involucraron con mayor intensidad. Entre cánticos, banderas y mantas, el Estadio Jalisco se fue tiñendo de color para una nueva edición del Clásico Tapatío.

Camilo Vargas en la Copa Pacífica I MEXSPORT

En el desarrollo del partido, Atlas generó peligro con un desborde profundo de Bryan González por la banda derecha, aunque Raúl Rangel logró quedarse con el balón en su intento por asistir a “Djuka”. Chivas respondió con un disparo de Richard Ledezma al primer poste, bien atajado por Camilo Vargas.

El Guadalajara comenzó a controlar el ritmo del partido bajo el mando de Gabriel Milito. Una de sus acciones más claras llegó nuevamente por conducto de Bryan González, quien estrelló un remate en el travesaño, ahogando el grito de gol de la afición rojiblanca.

Raúl “Tala” Rangel fue la figura del primer tiempo, destacando con una valiente salida para evitar un mano a mano de González que pudo significar el primer gol rojinegro, acción que levantó de sus asientos a los aficionados.

Victoria de Atlas I MEXSPORT

En el complemento, Chivas se mostró más sólido en ofensiva. Ledezma avisó con un disparo cruzado que controló Vargas, mientras que Bryan González volvió a aparecer con un remate de cabeza que se fue por encima del arco. Atlas respondió con un disparo de media distancia de Paulo Ramírez, bien contenido por Rangel.

El ingreso de Armando González fue recibido con aplausos por la afición rojiblanca. El campeón de goleo del torneo anterior entró al campo con la misión de romper el empate y darle el triunfo a Guadalajara.

Los ataques del Rebaño no cesaron. Roberto Alvarado encontró un balón dentro del área chica y disparó con potencia, pero nuevamente Camilo Vargas salvó a los rojinegros. Atlas contestó con una media vuelta de Đurđević que pasó apenas rozando el poste.

Finalmente, el encuentro se definió desde los once pasos. Camilo Vargas se vistió de héroe al atajar el penal de Roberto Alvarado, mientras que Edgar Zaldívar y Uros Đurđević sellaron la victoria con ejecuciones de gran calidad, incluida una definición a lo Panenka, para el triunfo 5-3 de Atlas y su clasificación a la final de la Copa Pacífica.