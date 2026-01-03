Rayados de Monterrey golea a Leones Negros y se mete a la Final de la Copa Pacífica

Rayados de Monterrey aseguró su pase a la gran final de la Copa Pacífica tras imponerse con autoridad 3-0 a Leones Negros. El conjunto dirigido por Domènec Torrent no tuvo contemplaciones ante el equipo universitario y comenzó con el pie derecho su participación en el certamen amistoso disputado en la cancha del Estadio Jalisco.

Sergio Canales fue la gran figura del encuentro. El mediocampista español se convirtió en el eje ofensivo de su equipo, dañando constantemente a la zaga rival con cambios de ritmo y pases filtrados que marcaron la diferencia.

El primer gol del partido llegó gracias a una genialidad del capitán rayado, quien habilitó con un pase preciso a Roberto de la Rosa. El delantero ingresó al área a velocidad, eludió al arquero universitario y definió con tranquilidad para abrir el marcador.

La entrada para este primer compromiso fue modesta y el encuentro ofreció pocas emociones para los asistentes, aunque Monterrey fue claramente el protagonista al asumir la iniciativa en busca del boleto a la final.

Cerca del final de la primera mitad, Anthony Martial amplió la ventaja con un auténtico golazo. El francés ingresó al área, dejó atrás la marca defensiva y definió con un toque sutil sobre el arquero para colocar el 2-0, además de marcar su primer gol en el futbol mexicano.

Para la segunda parte, Leones Negros sufrió una baja sensible luego de que Carlos Fierro abandonara el terreno de juego por lesión, tras atorarse la rodilla en el césped. Una situación preocupante para el conjunto melenudo, que podría comprometer su participación en el resto del torneo.

Minutos más tarde, Monterrey sentenció el encuentro. Anthony Martial robó un balón en las inmediaciones del área y generó la jugada que culminó con la definición de Cristian Reyes para el 3-0 definitivo.

Con el marcador resuelto, ambos entrenadores aprovecharon para realizar múltiples modificaciones, dando descanso a varios de los futbolistas que iniciaron el encuentro.

En los minutos finales, Leones Negros intentó cerrar el partido con mayor intensidad, pero la falta de contundencia impidió que pudieran acortar distancias. De esta manera, Rayados selló una victoria contundente y esperará en la final al ganador del duelo entre Chivas y Atlas.