Johan Rojas no entra en planes de Monterrey y no continuará en la Liga MX

Vasco da Gama llegó a un acuerdo para reforzar su ofensiva de cara a la próxima temporada con la incorporación del delantero colombiano Johan Rojas, actual jugador de los Rayados de Monterrey. El club brasileño aceptó las condiciones para la llegada del atacante sudamericano, quien se sumará al plantel del Cruzmaltino con la intención de aportar dinamismo y profundidad en el frente de ataque.

De acuerdo con información del medio brasileño UOL, el acuerdo se cerró en las últimas horas luego de que las partes avanzaran de manera significativa en los términos de la negociación. Rojas arribará al futbol brasileño en calidad de préstamo por un año, con una opción de compra establecida en 3.5 millones de dólares al finalizar el periodo de cesión.

Las fuentes cercanas a la operación señalan que las conversaciones se destrabaron tras alcanzar consensos tanto en lo deportivo como en lo económico, lo que permitió que Vasco diera luz verde a la contratación del futbolista colombiano. El club carioca ve en Rojas un perfil que encaja con su proyecto deportivo para la siguiente campaña.

Johan Rojas pertenece a Monterrey, equipo que optó por ceder nuevamente al atacante luego de su paso reciente por el futbol mexicano. Durante la temporada pasada, el colombiano militó a préstamo con el Necaxa, donde tuvo participación regular, aunque sin lograr consolidarse como una pieza determinante en el esquema del conjunto hidrocálido.

La decisión de Rayados de facilitar una nueva cesión responde principalmente a la necesidad de liberar un lugar en su plantilla, en un contexto donde el club regiomontano busca ajustar su nómina y cumplir con los cupos disponibles, especialmente en lo referente a futbolistas extranjeros.

Para Vasco da Gama, la llegada de Rojas representa una apuesta por talento joven con experiencia internacional, en un momento clave para el club, que pretende fortalecer su plantel y competir con mayor solidez tanto en el ámbito local como en otros torneos del calendario brasileño.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.