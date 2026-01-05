Mateusz Bogusz reportará con Cruz Azul este martes; el polaco tendrá una sanción administrativa

Mateusz Bogusz volvió a pisar territorio mexicano tras ausentarse en los primeros días de práctica con el Cruz Azul, luego del leve receso de decembrinas y será este martes cuando se incoporté a los entrenamientos. Debido al restraso, el equipo cementero le impondrá una sanción económica, de acuerdo con información de Carlos Ponce de León.

RÉCORD pudo saber también que pese al retraso, La Máquina no quiere presdindir del jugador polaco, ya que cuentan con él para el Clausura 2026. Sin embargo, no están cerrados en abrirle la puerta en caso de que llegue una buena oferta.

Cruz Azul l IMAGO7

Además resalta que fue el propio Bogusz el que le dijo a la directiva que ya venía de regreso hoy a México para incorporarse con la institución. El futbolista de 24 años estará de regreso a tan solo unos días del inicio del torneo donde Cruz Azul debuta enfrentando al León en tierras guanajuatenses

¿Hubo cambio de agente?

Cabe mencionar, que desde hace unos meses Fabrizio Romano había destapado que el jugador había tomado la decisión de cambiar de agencia de representación como paso previo a un posible movimiento en el mercado.

Este cambio estratégico en su equipo de agentes se produce en un contexto de creciente interés internacional por Bogusz, quien es visto como una pieza de valor para clubes tanto en Europa como en la Major League Soccer (MLS).

Bogusz l IMAGO7

La misma fuente señalaba que varios equipos están "interesados" en el jugador. La posibilidad de que Bogusz abandone las filas de Cruz Azul se perfila para el año 2026: “Clubes europeos y de la MLS están interesados, ya que Bogusz puede irse en 2026".

Los números de Bogusz en el Apertura 2025

En el último torneo, el futbolista de 24 años solo disputó alrededor de 32.29% de los minutos posibles, una cifra que reflejó su rol secundario en el esquema actual de La Máquina. Este bajo rendimiento en la cancha podría ser un factor que acelere la decisión de buscar un nuevo destino donde pueda recuperar la regularidad y el protagonismo.

El cambio de agencia de representación es un movimiento estándar en el futbol profesional cuando un jugador o su entorno están preparando una transferencia. Con clubes de ligas importantes siguiendo sus pasos, la etapa de Mateusz Bogusz en Cruz Azul podría estar entrando en su cuenta regresiva.