El Reporte Ponce: Se va otro extranjero de Cruz Azul, no Bogusz

Inminente. No hay ofertas en La Noria por Mateusz Bogusz, Cruz Azul lo contempla para el torneo que está por empezar y por eso no lo darán de baja, no será la plaza de extranjero que quedará libre para inscribir a Miguel Borja. Tampoco será la de Kevin Mier, como se ha especulado, pues el portero estará listo en marzo para jugar.

Será otro extranjero celeste el que emigrará, por el que llegó ya una oferta formal y que la dirección deportiva acepta su salida para hacer hueco al Colibrí. Será en la primera semana de enero cuando se haga oficial, desde La Máquina prefieren no adelantar detalles por respeto al foráneo que se marchará. Y recién renovado.

ASESORES, POR LA COMISIÓN DEL POLACO

Insaciables. A principios de año, los asesores de Cruz Azul se pasearon por todas partes con Bogusz, para presumir que habían sido clave para que llegara a La Noria. Salieron en el palco en televisión con el europeo recién fichado. Hoy, aunque la dirección deportiva cementera contempla al polaco para el 2026, promueven la salida del polaco, apoyan su ausencia en la pretemporada, para volver a llevarse la jugosa comisión que implica su venta.

CHIVAS NO NEGOCIA POR ÁGUILA

Costoso. Otro de los rumores que subió de volumen en este final de 2025 es la salida del central Eduardo Águila de San Luis al Guadalajara, sin embargo, me aseguran desde el entorno potosino que no hay propuesta y mucho menos negociación en marcha. El alto valor que le pusieron al defensa de 23 años, que ronda los 6 millones de dólares, es el gran impedimento.

HAY QUE DESTACAR EL 2025 DE MARCEL

Hemos llenado de elogios al Toluca por su Bicampeonato este año, poniendo acentos en el aporte de Alexis Vega y Paulinho, en la dirección del Turco Mohamed, en la directiva de Paco Suinaga y Santiago San Román, pero también hay que detenernos en un futbolista que no recibe el reflector que merece por su 2025: Marcel Ruiz.

El mediocampista escarlata fue el jugador que más minutos disputó (sin ser portero) en el año que está por acabar, con 4,063 (datos de Statiskicks), y se convirtió en el segundo de mayor valor de mercado en Liga MX, con 9 millones de euros (tasación de Transfermarkt). Encima se consolidó con Selección, titular en la coronación de Copa Oro.

Marcel tuvo ofertas para salir de Toluca a Brasil con Palmeiras o a Inglaterra con el Ipswich Town, pero ni el futbolista ni los Diablos Rojos decidieron acabar su tremenda relación aún, pues queda mucho por escribir. Tremendo.