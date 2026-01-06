Cooperativa de Cruz Azul aprueba presupuesto para nuevo estadio; buscan quedarse en CDMX

Sin pausa, pero sin prisa. El Clausura 2026, que comenzará el próximo viernes 9 de enero, será el último de Cruz Azul como local en el Estadio Olímpico Universitario. El equipo cementero tiene contrato vigente con el Estadio Azteca, por lo que volverá a este inmueble una vez que finalice la Copa Mundial Nortamérica 2026.

No obstante, la directiva cementera tiene claro que no quieren ser más 'arrimados' y que el proyecto de un estadio propio se mantiene firme. Incluso la Cooperativa ya dio el visto bueno para el presupuesto destinado para la construcción del nuevo inmueble de la Máquina; así lo informó Luis Castillo en RÉCORD+.

"La Asamblea de Cooperativistas de Cruz Azul aprobó, en una asamblea ordinaria, un presupuesto de 5 mil 400 millones de pesos para la construcción del nuevo estadio", señaló en el programa de Los Informantes y añadió que no hay prisa por comenzar las obras, pues todavía tienen contrato vigente con el Azteca.

El Clausura 2026 será el último de Cruz Azul en CU | IMAGO 7

¿Hasta cuándo tiene contrato Cruz Azul en el Estadio Azteca?

La misma fuente detalló que, según documentos a los cuales se tuvo acceso, el equipo de la Noria tiene contrato para jugar en el Coloso de Santa Úrsula hasta 2031. "El contrato está, se pudiera alargar, dependiendo de si las partes están de acuerdo", añadió Luis Castillo, y señaló que el documento se firmó en 2022.

Con ello, Cruz Azul volverá al Estadio Azteca a mediados de este año y jugará de nuevo ahí a partir del Apertura 2026 mientras la directiva sigue en la búsqueda de un terreno para construir su propio estadio. "Se han puesto un objetivo para el nuevo estadio, sin pausa pero sin prisa. Ser muy mesurados, porque en los últimos años se ha escuchado de que ya está el terreno".

La Máquinano juega en el Azteca desde 2023 | IMAGO 7

Sin planes de salir de Ciudad de México

En ese mismo tenor, Luis Castillo puntualizó que la idea es mantenerse en la capital del país y no llegar a un municipio del Estado de México. Recordó que hasta ahora fueron dos opciones las que más cerca estuvieron de concretarse, en el Parque Bicentenario y otra opción cerca de Perinorte. Sin embargo, la primera se cayó por el accidente durante el Axe Festival 2025, y la segunda porque los dueños querían "el 35 por ciento más de lo que habían pactado".

Por ello, Cruz Azul será mesurado en analizar opciones para no salir de Ciudad de México. Lo anterior porque cuando Claudia Sheinbaum era jefa de gobierno les sugirió quedarse en la capital, algo que se confirmó con Clara Brugada. Por ello, el objetivo sería concretar la construcción de su nueva casa "antes de que termine el mandato de Claudia", es decir, en 2030 y si es necesario pagar una cláusula de salida del Azteca.