OFICIAL: Agustín Palavecino es nuevo jugador de Cruz Azul

La directiva de Cruz Azul ha hecho oficial a través de sus redes sociales la incorporación del mediocampista argentino Agustín Palavecino, quien llega como el primer refuerzo anunciado para el torneo Clausura 2026.

Agustín Palavecino deja Necaxa | IMAGO7

Con este movimiento, el conjunto celeste busca fortalecer su zona creativa bajo las órdenes de Nicolás Larcamón, quien en su segundo torneo en La Máquina apostará por dos viejos conocidos en el medio campo.

El estratega argentino ha apostado por una fórmula de éxito comprobada, ya que en La Noria se reencontrará la dupla conformada por José Paradela y Agustín Palavecino, piezas fundamentales que entregaron resultados destacados durante su etapa reciente en Necaxa.

La prioridad de la directiva ahora se centra en agilizar la salida de los jugadores que no entran en planes para cumplir con la normativa de futbolistas No Formados en México (NFM)

Cruz Azul presenta a Palavecino | X: @CruzAzul

El debut en la mira y el dilema de los extranjeros

Palavecino llega en condiciones físicas óptimas y se reporta listo para el arranque del certamen. El calendario marca el debut de La Máquina para este sábado 10 de enero, cuando visiten a León en la jornada inaugural.

Sin embargo, el registro del argentino ante la Liga MX presenta un obstáculo administrativo. Actualmente, Cruz Azul tiene exceso de plazas de extranjeros en su plantilla. De acuerdo a diversos reportes, el sacrificado para liberar el cupo sería Lorenzo 'Lolo' Faravelli, cuya salida o baja del registro aún no ha sido confirmada de forma oficial por la institución.

Mercado de fichajes: ¿Qué sigue para La Máquina?

Aunque Palavecino es el primer anuncio formal en las redes del club, no es la única cara nueva en las instalaciones de La Noria.

El delantero colombiano Miguel Ángel Borja ya reportó con el equipo y se encuentra entrenando bajo el mando de Larcamón. No obstante, el exjugador de Rivera Plate no ha sido presentado.