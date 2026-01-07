¡H15TORIA! Así se despidió Cruz Azul de Nacho Rivero y confirmó su salida del equipo

Sin mensajes, ni palabras emotivas, solo un video que recapitula los mejores momentos de cinco años juntos. De esa manera se despidió Cruz Azul de Ignacio Rivero, hasta el pasado Apertura 2025 capitán del equipo y que ahora regresa a Xolos de Tijuana.

La noticia fue un balde de agua fría para la afición cementera. Apenas la semana pasada el uruguayo regresó a Ciudad de México para incorporarse a los entrenamientos y este lunes ya circulaban los primeros rumores de su salida, tras lo cual el jugador lo confirmó por sus redes sociales este martes 6, en Día de Reyes.

Por ahora, hay distintas versiones, las que apuntan que la Máquina decidió prescindir de él para mantener a Mateusz Bogusz y registrar a Miguel Borja, y las que dicen que se marchó porque le resultó más atractiva la oferta de Tijuana. Como haya ocurrido, Rivero regresará al club que lo trajo a la Liga MX en 2018.

Cruz Azul dijo adiós a un histórico | IMAGO 7

Así se despidió Cruz Azul de Ignacio Rivero

Luego de que el propio futbolista se despidió de los cementeros y, principalmente, de la afición, al club no le quedó más que anunciar la salida. Sin embargo, a diferencia de Rivero, que redactó un largo mensaje de adiós en su Instagram, la Máquina solo dejó un breve mensaje. "H15TORIA, así se escribe. Gracias por todo, Nacho", escribió en una publicación de un video.

El mismo recuperó los mejores momentos de Nacho Rivero a lo largo de cinco años con el club de la Noria, al cual llegó en el Guardianes 2020 como préstamo. Tras la obtención del noveno título del club en Liga MX, la directiva ejerció la opción de compra, por lo que el uruguayo no tardó en consolidarse como figura.

Junto con Andrés Gudiño, hasta ahora era el único jugador que permanecía del equipo que ganó la Novena. Ahora regresará a tratar de apuntalar a Xolos de Tijuana, que quieren volver a meterse en Liguilla. El conjunto fronterizo también lo recibió con un vieo resumen de sus mejores momentos en su primera etapa.

Nacho Rivero se marcha de Cruz Azul | IMAGO 7

¿Cuáles son los números de Rivero con Cruz Azul y Tijuana?

A lo largo de cinco años, Nacho disputó 236 partidos con la Máquina, con 27 goles y 19 asistencias. Fue parte importante en el título de Liga MX del Guardianes 2021, del Campeón de Campeones 2021 y de la Supercopa de la Liga 2022. Además se coronó en la Copa de Campeones Concacaf el año pasado.

En cuanto a su pasado con Tijuana, en su primera etapa disputó 99 juegos, con siete goles y cinco asistencias. Ahora se pondrá a disposición de su compatriota Sebastián Abreu, con el objetivo de mantenerse como uno de los referentes del equipo y en la liga.