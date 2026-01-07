¿Memote Martínez deja Pumas por Atlas? Esto es lo que se sabe

El mercado de fichajes de la Liga MX ha encendido los rumores en las últimas horas situando a Guillermo Martínez fuera de Cantera. Diversas versiones en redes sociales vincularon al delantero de los Pumas con el Atlas, sugiriendo una posible mudanza a Guadalajara para el torneo Clausura 2026. Sin embargo, la realidad deportiva del club universitario dicta un camino diferente.

Martínez no interesa al Atlas | X: @Carlos:Ponz

De acuerdo con información de Carlos Ponce de León, director de RÉCORD, no existe veracidad en dichos rumores. Pumas no ha recibido ninguna oferta formal por parte del Atlas para hacerse con los servicios del atacante, e incluso se reporta que no hay un interés real por parte de la directiva rojinegra, calificando el movimiento como "puro humo" a través de sus plataformas oficiales.

Pumas cuenta con Martínez

Aunque el Club Universidad Nacional ha fortalecido su zona ofensiva con la incorporación del paraguayo Robert Morales, la directiva por ahora no tiene contemplado desprenderse de Guillermo Martínez.

La intención del cuerpo técnico es mantener una plantilla competitiva y con variantes en el ataque para encarar el próximo certamen, descartando así cualquier baja en esa posición por el momento.

Pumas cuenta con Martínez para el Clausura 2026 | IMAGO7

Memote vuelve de la lesión

El "Memote" busca revancha para este 2026 luego de que el torneo pasado se viera interrumpido por temas físicos. El delantero mexicano se ausentó en la recta final del Apertura 2025 debido a una fractura. A pesar de haber participado únicamente en 11 encuentros de la fase regular, Martínez logró registrar 4 anotaciones, manteniéndose como una pieza productiva para el esquema del Pedregal.

Con la pretemporada en marcha, el delantero ya se encuentra integrado al trabajo del equipo, dejando atrás las especulaciones de una salida y enfocándose en recuperar su lugar en el once titular frente a la nueva competencia interna.