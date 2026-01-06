Robert Morales se arregla con Pumas, pese a interés de Inter de Porto Alegre

Un nuevo delantero para los Felinos. Pumas ha estado en una verdadera pelea para poder concretar un nuevo fichaje previo a inicio del Clausura 2026 pues, ha estado en negociaciones para hacerse de los servicios del delantero Robert Morales y, a pesar del interés de otros equipos, especialmente el Inter de Porto Alegre, parece que, finalmente se cerró un acuerdo con el paraguayo.

En las últimas horas se había dado a conocer que el Inter de Porto Alegre estaba muy cerca a cerrar el acuerdo por el delantero de los Diablos Rojos del Toluca, incluso se hablaba de que el fichaje se podría anunciar la contratación en las próximas 48 horas, sin embargo, ahora parece que Pumas le ganaron la partida.

Apuntaba a llegar a Brasil | IMAGO7

Pumas tiene nuevo delantero

De acuerdo con información de Luis Castillo, a pesar del interés del equipo brasileño, Pumas logró contratar al delantero de 26 años. De acuerdo con la misma información, los felinos acordaron con La Pantera y Toluca para llegar a préstamo por un año, con opción a compra.

La llegada de Morales fortalecerá considerablemente la ofensiva de los Pumas que, la temporada pasada se vio mermada por las lesiones. Con las bajas de Guillermo Martínez y José Juan Macías, el cuadro felinos terminó la temporada sin centros delanteros. Hoy ya tiene competencia interna por esta posición.

Con esto, los felinos estarían firmando su quinta contratación del mercado de verano. Hasta el momento César Garza, Juninho Vieira, Antonio Leone y Jordan Carrillo son las contrataciones confirmadas del cuadro universitario de cara a esta nueva temporada.

Firma a préstamo | IIMAGO7

Los números de Robert Morales

La temporada pasada la Pantera Morales disputó 20 partidos con el cuadro escarlata, de los cuales sólo el 35% de ellos los jugó de titulares. En este tiempo logró marcar tan sólo tres goles y dar tres asistencias. Ante esto, el delantero busca un nuevo equipo en el que pueda ver más minutos y quizá más goles.

A lo largo de su carrera, el paraguayo ha 154 partidos disputados a nivel de clubes, en los cuales ha logrado marcar 43 goles y dado 14 asistencias. Su mejor momento llegó con Cerro Porteño donde logró marcar hasta 30 goles y dar seis asistencias.