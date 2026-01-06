Inter de Porto Alegre es el 'grande' que busca arrebatar a Pumas el fichaje de Robert Morales

Internacional de Porto Alegre es el equipo que le puede arrebatar a Pumas el fichaje de Robert Morales. A pesar de que el Club Universidad Nacional mostró interés en el delantero paraguayo, es el equipo del Brasileirao el que tiene ventaja y está aún más cerca de adquirir los derechos federativos de dicho futbolista.

Como RÉCORD adelantó desde este lunes, había un equipo grande de Brasil interesado en Morales; dicho club es el Inter de Porto Alegre. Dicha operación está encaminada a quedar cerrada y el acuerdo podría resolverse en un plazo corto, incluso en las próximas 48 horas quedaría definida esta situación, la cual apunta a ser a favor del conjunto brasileño.

Morales saldrá de Toluca buscando minutos | Imago7

Pumas no convence

El interés del club sudamericano respondió a la elección del propio futbolista. RÉCORD pudo saber que el paraguayo valoró el proyecto deportivo que le ofrecieron en Brasil, donde consideró mayores posibilidades de convertirse en titular desde el inicio de la temporada.

Uno de los factores clave para el paraguayo fue el impacto que ese movimiento podría tener en su carrera internacional. Morales buscó un destino que le permitiera regresar a la órbita de la Selección de Paraguay, para así tener posibilidades de disputar la Copa del Mundo de 2026 que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá, y en la cual ya está calificada su país.

Con este escenario, su llegada a Pumas está prácticamente descartada. Por lo tanto, en Universidad Nacional seguirán en busca de un delantero más que cumpla con el perfil que quiere tanto la directiva como el cuerpo técnico encabezado por Efraín Juárez.

'Pantera' no se quedaría en el futbol mexicano | Imago7

Robert Morales llegó a Toluca en junio de 2023. Desde ese entonces, el paraguayo sumó 79 partidos, en los cuales registró 13 goles y ocho asistencias. Sin embargo, la estadía de Paulinho en el equipo, complicó la continuidad del paraguayo en el once titular, pues competía directamente contra el tricampeón de goleo del futbol mexicano.

¿Qué otras opciones tiene Pumas de cara al Clausura 2026?

De cara a un semestre en el que encararán tanto la Liga MX como la CONCACAF Champions Cup, Pumas sigue en busca de un delantero más. Aunque ya llegó Juninho, tanto el cuerpo técnico que comanda Efraín Juárez como la directiva creen necesario sumar a un elemento más de ataque para poder ensanchar el plantel y disputar de manera correcta ambas competencias.

El 'Turco' ya no cuenta con Morales | Imago7

Ante esto, la baraja de delanteros se ha cerrado aún más. Tras la posible partida de Morales al Brasileirao, Ronaldo Martinez sigue en carpeta dentro de Cantera, así como elementos como Ezequiel Ponce del Houston Dynamo o Alfredo Morelos, quien ya estuvo bajo el mando de Efraín Juárez en Atlético Nacional.