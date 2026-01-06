Héctor Herrera no seguirá en Toluca y está cerca de volver a Pachuca

Luego de la obtención de su segundo titulo de manera consecutiva con Toluca, el ciclo de Héctor Herrera en el Infierno parece haber llegado a su fin. A solo unos días de que ruede el balón en el torneo Clausura 2026, el experimentado mediocampista mexicano se perfila para vivir una segunda etapa con el club que lo vio nacer, Pachuca.

De acuerdo con información revelada por Carlos Ponce de León, director de RÉCORD, Herrera tiene negociaciones en curso para integrarse a la plantilla hidalguense. Si bien las negociaciones se encuentran en una fase sumamente avanzada, los detalles finales impiden que el movimiento se anuncie como oficial.

Alto salario marca su salida

A pesar del éxito deportivo cosechado en el Estado de México, la permanencia de Herrera con los actuales campeones del fútbol mexicano se volvió insostenible desde el punto de vista financiero. Los principales factores de su partida son:

🥹👹🏆 ¡SE VA UN GRANDE!

Héctor Herrera se despedirá del Toluca tras hacer historia con el Bicampeonato de Liga MX ❤️🔥



🔴 La directiva escarlata decidió no renovar al delantero de 35 años

📉 Su alto salario, la razón principal

👏🏼 Los Diablos Rojos preparan una despedida a la… pic.twitter.com/CQDloLuSfN — Carlos Ponce de León (@Carlos_Ponz) January 6, 2026

El vínculo laboral entre el jugador y Toluca llegó a su término tras el último torneo y el alto sueldo del mediocampista fue el principal obstáculo en las negociaciones. Ambas partes no lograron alcanzar un punto medio que permitiera renovar el contrato del mundialista.

Pese a que el último torneo Héctor Herrera perdió protagonismo en el campo, se espera que la directiva de los Diablos organice una despedida a la altura para poder poner fin a este breve ciclo en su carrera.

El regreso a casa

Todo apunta a que el próximo destino de Herrera será en Pachuca, club en el que se formó como futbolista y logró consolidar su carrera para dar el salto a Europa en 2013.

Herrera siempre expresó su deseo de terminar su carrera con los Tuzos, por lo que este movimiento podría significar el 'principio del fin' en una exitosa carrera.

Cabe señalar que el fichaje de Herrera con Pachuca no está completamente cerrador, pero se espera que en las próximas horas se definan los flecos restantes de la negociación para que el mediocampista pueda incorporarse con los Tuzos antes del debut en el Clausura 2026.