Regreso a clases SEP 2026: ¿Cuándo es el primer puente vacacional de enero?

Este lunes 12 de enero, millones de estudiantes de educación básica regresaron a clases después de más de tres semanas de vacaciones por las fiestas navideñas. Sin embargo, muchos alumnos y padres de familia ya se preguntan cuándo será el primer puente vacacional de 2026 y la respuesta, según la Secretaría de Educación Pública (SEP), puede alegrar a más de uno, ya que será en este mismo mes de enero.
Regresan a clases más de 23 millones de alumnos
Unos 23 millones de estudiantes afiliados a la SEP, entre preescolar, primaria y secundaria, además de 2 millones de docentes, volvieron a las aulas este lunes 12 de enero, tras 23 días de vacaciones, incluidos fines de semana, que iniciaron el 19 de diciembre.
Este regreso marca el inicio de la segunda parte del ciclo escolar 2025-2026, el cual concluirá el próximo 15 de julio, de acuerdo con el calendario oficial de la SEP.
El primer puente vacacional de 2026 será en enero
El primer puente vacacional de 2026 llegará a finales de enero, con motivo de la Junta de Consejo Técnico Escolar, por lo que se suspenderán las clases el viernes 30 de enero.
A este descanso se suman el sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero.
El lunes 2 de febrero tampoco habrá clases
Pero eso no es todo. El lunes 2 de febrero tampoco habrá clases, ya que se recorre al lunes el día festivo oficial del 5 de febrero, fecha en la que se conmemora el Día de la Constitución de México.
Puente de hasta cuatro días
Esto significa que los estudiantes de educación básica, así como alumnos de otros niveles educativos y padres de familia, podrán disfrutar de un puente vacacional de hasta cuatro días, que irá:
- Viernes 30 de enero
- Sábado 31 de enero
- Domingo 1 de febrero
- Lunes 2 de febrero
Las actividades escolares se reanudarán el martes 3 de febrero.
Días feriados restantes del ciclo escolar
Aún quedan varios días de descanso oficial para estudiantes y docentes durante el ciclo escolar:
- 2 de febrero de 2026 – Día de la Constitución
- 16 de marzo de 2026 – Natalicio de Benito Juárez (puente)
- 1 de mayo de 2026 – Día del Trabajo
- 5 de mayo de 2026 – Batalla de Puebla
- 15 de mayo de 2026 – Día del Maestro
Próximas Juntas de Consejo Técnico Escolar
Como cada ciclo escolar, el último viernes de cada mes se suspenden clases por las reuniones de Consejo Técnico Escolar. Las fechas restantes son:
- 30 de enero de 2026
- 27 de febrero de 2026
- 27 de marzo de 2026
- 29 de mayo de 2026
- 26 de junio de 2026
Vacaciones de Semana Santa
Este año, las vacaciones de Semana Santa iniciarán el 30 de marzo y concluirán el 10 de abril. No obstante, si se consideran los fines de semana y que el viernes 27 de marzo no habrá clases por Consejo Técnico, el periodo de descanso se amplía.
En términos prácticos, tras asistir a clases el jueves 26 de marzo, los estudiantes de la SEP regresarán a las aulas hasta el lunes 13 de abril.