F1: Checo Pérez y otros pilotos que correrán como locales en la temporada 2026

En su casa y con su gente. El mexicano Sergio 'Checo' Pérez vuelve a la Fórmula 1 tras un año sabático y ya hay una fecha que tiene bien apartada: el regreso al Autódromo Hermanos Rodríguez.

¿Cómo le ha ido a Checo Pérez en el GP de México?

Desde su regreso al calendario de la F1, el Gran Premio de la Ciudad de México se ha convertido en una de las paradas preferidas de todos los pilotos, en especial del local Checo Pérez.

El tapatío, que para este 2026 correrá con Cadillac, suma nueve participaciones en el Circuito de la Magdalena Mixiuhca, con dos podios en su palmarés: 2021 y 2022, ambos terceros lugares con Red Bull.

Sin embargo, la carrera más recordada del tricolor en suelo azteca fue en 2023, cuando salió con todo por la victoria y por un instante tomó la punta del GP, pero un choque con Charles Leclerc lo dejó fuera.

Póster del GP de la CDMX 2026 | @mexicogp

¿Cuándo se correrá el GP de México 2026?

Como ya es tradición, el Gran Premio de la Ciudad de México arrancará sus actividades a finales de octubre -el 30- y se correrá el 1 de 1 noviembre, con la celebración del Día de Muertos como marco.

Checo, en México | RBR

¿Qué otros pilotos serán locales en 2026?

Al igual que Checo Pérez, otros pilotos buscarán aprovechar la localía cuando la F1 haga paradas en sus respectivos países. El primero en regresar a casa será el australiano Oscar Piastri, el próximo 8 de marzo en el arranque de la temporada 2026.

Lance Stroll será el siguiente local cuando se lleva a cabo el GP de Canadá, seguido por Charles Leclerc en Mónaco. Los españoles Fernando Alonso y Carlos Sainz visitarán un par de veces su país, primero en Barcelona -el 14 de junio- y posteriormente Madrid, el 13 de septiembre.

Locales en 2026 | @F1

A finales de junio, Gran Bretaña recibirá a sus cinco pilotos: Lewis Hamilton, George Russell, Olive Bearman, el novato Arvid Lindblad y al Campeón de la Fórmula 1, Lando Norris.

Max Verstappen correrá apoyado de la ola naranja de Países Bajos el 23 de agosto, mientras que Italia hará los honores a Andrea Kimi Antonelli a inicios de septiembre.

Los últimos dos locales son los latinos Checo Pérez, el 1 de noviembre en la Ciudad de México, y Gabriel Bortoleto, una semana después en Brasil.