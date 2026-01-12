F1: Checo Pérez y otros pilotos que correrán como locales en la temporada 2026

El mexicano vuelve y el Gran Premio de la CDMX ya lo espera con los brazos abiertos

Checo Pérez, en el antiguo Foro Sol del GP de México
Checo Pérez, en el antiguo Foro Sol del GP de México | RED BULL
Axel Fernández
12 de Enero de 2026

En su casa y con su gente. El mexicano Sergio 'Checo' Pérez vuelve a la Fórmula 1 tras un año sabático y ya hay una fecha que tiene bien apartada: el regreso al Autódromo Hermanos Rodríguez.

¿Cómo le ha ido a Checo Pérez en el GP de México?

Desde su regreso al calendario de la F1, el Gran Premio de la Ciudad de México se ha convertido en una de las paradas preferidas de todos los pilotos, en especial del local Checo Pérez.

El tapatío, que para este 2026 correrá con Cadillac, suma nueve participaciones en el Circuito de la Magdalena Mixiuhca, con dos podios en su palmarés: 2021 y 2022, ambos terceros lugares con Red Bull.

Sin embargo, la carrera más recordada del tricolor en suelo azteca fue en 2023, cuando salió con todo por la victoria y por un instante tomó la punta del GP, pero un choque con Charles Leclerc lo dejó fuera.

Póster del GP de la CDMX 2026 | @mexicogp
Póster del GP de la CDMX 2026 | @mexicogp

¿Cuándo se correrá el GP de México 2026?

Como ya es tradición, el Gran Premio de la Ciudad de México arrancará sus actividades a finales de octubre -el 30- y se correrá el 1 de 1 noviembre, con la celebración del Día de Muertos como marco.

Checo, en México | RBR
Checo, en México | RBR

¿Qué otros pilotos serán locales en 2026?

Al igual que Checo Pérez, otros pilotos buscarán aprovechar la localía cuando la F1 haga paradas en sus respectivos países. El primero en regresar a casa será el australiano Oscar Piastri, el próximo 8 de marzo en el arranque de la temporada 2026.

Lance Stroll será el siguiente local cuando se lleva a cabo el GP de Canadá, seguido por Charles Leclerc en Mónaco. Los españoles Fernando Alonso y Carlos Sainz visitarán un par de veces su país, primero en Barcelona -el 14 de junio- y posteriormente Madrid, el 13 de septiembre.

Locales en 2026 | @F1
Locales en 2026 | @F1

A finales de junio, Gran Bretaña recibirá a sus cinco pilotos: Lewis Hamilton, George Russell, Olive Bearman, el novato Arvid Lindblad y al Campeón de la Fórmula 1, Lando Norris.

Max Verstappen correrá apoyado de la ola naranja de Países Bajos el 23 de agosto, mientras que Italia hará los honores a Andrea Kimi Antonelli a inicios de septiembre.

Los últimos dos locales son los latinos Checo Pérez, el 1 de noviembre en la Ciudad de México, y Gabriel Bortoleto, una semana después en Brasil.

TE PUEDE INTERESAR

En un par de semanas comenzarán las presentaciones de los autos

Formula1 | 05/01/2026

Fórmula 1 2026: Fechas y todo lo que debes saber de las presentaciones de los autos y los equipos
Checo Pérez revela reencuentro con Max Verstappen

Formula1 | 01/01/2026

¿Correrán juntos de nuevo? Checo Pérez revela reencuentro con Max Verstappen
Gasly entró en polémica después de 'homenajear' a Schumacher

Formula1 | 04/01/2026

Pierre Gasly es criticado en redes sociales tras ‘homenajear’ a Michael Schumacher
Te recomendamos
Checo Pérez reveló que Helmut Marko pagó una factura de un psicólogo pese a que no tuvo una sesión
Fórmula 1
Sergio Checo Perez

LO ÚLTIMO