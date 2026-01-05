F1 2026: ¿Qué circuitos terminan contrato con la Fórmula 1?

Con la internacionalización de la Fórmula 1, las puertas se han abierto para que varios países busquen la oportunidad de albergar un Gran Premio puntuable. Y aunque en su momento solo Estados Unidos y países árabes pudieron aprovechar esa libertad, a partir de 2026 Europa volverá a tomar protagonismo.

El debut del Madring, que a partir de este año albergará el Gran Premio de España, y el regreso de Portugal al calendario a partir de 2027 son los más recientes movimientos en el Viejo Continente. Sin embargo, con la llegada de estos dos escenarios, inevitablemente se dará la salida de otros dos para mantener las 24 carreras en el calendario.

El 2026 será el adiós de un par de circuitos de la F1 | RED BULL

¿Qué circuitos terminan contrato con la F1 este 2026?

El caso más nombrado es el del Gran Premio de Países Bajos, que se despedirá después de seis años de su regreso al calendario. La carrera en territorio neerlandés dejó la categoría en 1986 y regresó en 2021, con tres victorias consecutivas para Max Verstappen, una para Lando Norris y este año para Óscar Piastri.

A pesar de que cada año la afición neerlandesa 'desataba' una algarabía naranja en las tribunas, no hubo un acuerdo para renovar contrato y, al menos por ahora, el Circuito de Zandvoort no volverá a albergar una carrera de Fórmula 1. Su última edición está programada para el domingo 23 de agosto a las 7:00 horas (del centro de México) y será la carrera número 14 de 2026.

Por otra parte, Barcelona también termina contrato este año y de momento no está definido su futuro. Con la llegada de Madrid, para esta temporada el Gran Premio de España será el de la capital y el de Montmeló se designará el Gran Premio de Cataluña, el noveno de la temporada, el domingo 14 de junio a las 7:00 horas.

Países Bajos ya no recibirá un Gran Premio a partir de 2027 | RED BULL

Aunque los organizadores han externado que siguen las negociaciones, por ahora no está claro cuál es el futuro de este Gran Premio. Una alternativa es que se mantenga de forma alternada, como ocurrirá en el Gran Premio de Bélgica en 2028 y 2030, mientras que la otra es que salga del calendario de manera definitiva.

Los contratos de los actuales circuitos de la Fórmula 1

Gran Premio de Países Bajos | Zandvoort | 2026

Gran Premio de España | Barcelona | 2026 (Cambiaría de nombre)

Gran Premio de Las Vegas | Las Vegas | 2027

Gran Premio de México | Autódromo Hermanos Rodríguez | 2028

Gran Premio de Singapur | Marina Bay | 2028

Gran Premio de Japón | Suzuka | 2029

Gran Premio de China | Shanghái | 2030

Gran Premio de Brasil | Interlagos | 2030

Gran Premio de Abu Dhabi | Yas Marina | 2030

Gran Premio de Arabia Saudita | Yeda | 2030

Gran Premio de Azerbaiyán | Bakú | 2030

Gran Premio de Italia | Monza | 2031

Gran Premio de Bélgica | Spa-Francorchamps | 2031 (2028 y 2030 no estará en el calendario)

Gran Premio de Qatar | Losail | 2032

Gran Premio de Hungría | Hungaroring | 2032

Gran Premio de Gran Bretaña | Silverstone | 2034

Gran Premio de Estados Unidos | COTA | 2034

Gran Premio de España | Madrid | 2035

Gran Premio de Canadá | Montreal | 2035

Gran Premio de Mónaco | Mónaco | 2035

Gran Premio de Baréin | Sakhir | 2036

Gran Premio de Australia | Albert Park | 2037

Gran Premio de Miami | Miami | 2041

Gran Premio de Austria | Red Bull Ring | 2041