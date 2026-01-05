F1 2026: ¿Qué circuitos terminan contrato con la Fórmula 1?

Con la internacionalización de la Fórmula 1, las puertas se han abierto para que varios países busquen la oportunidad de albergar un Gran Premio puntuable. Y aunque en su momento solo Estados Unidos y países árabes pudieron aprovechar esa libertad, a partir de 2026 Europa volverá a tomar protagonismo.
El debut del Madring, que a partir de este año albergará el Gran Premio de España, y el regreso de Portugal al calendario a partir de 2027 son los más recientes movimientos en el Viejo Continente. Sin embargo, con la llegada de estos dos escenarios, inevitablemente se dará la salida de otros dos para mantener las 24 carreras en el calendario.
¿Qué circuitos terminan contrato con la F1 este 2026?
El caso más nombrado es el del Gran Premio de Países Bajos, que se despedirá después de seis años de su regreso al calendario. La carrera en territorio neerlandés dejó la categoría en 1986 y regresó en 2021, con tres victorias consecutivas para Max Verstappen, una para Lando Norris y este año para Óscar Piastri.
A pesar de que cada año la afición neerlandesa 'desataba' una algarabía naranja en las tribunas, no hubo un acuerdo para renovar contrato y, al menos por ahora, el Circuito de Zandvoort no volverá a albergar una carrera de Fórmula 1. Su última edición está programada para el domingo 23 de agosto a las 7:00 horas (del centro de México) y será la carrera número 14 de 2026.
Por otra parte, Barcelona también termina contrato este año y de momento no está definido su futuro. Con la llegada de Madrid, para esta temporada el Gran Premio de España será el de la capital y el de Montmeló se designará el Gran Premio de Cataluña, el noveno de la temporada, el domingo 14 de junio a las 7:00 horas.
Aunque los organizadores han externado que siguen las negociaciones, por ahora no está claro cuál es el futuro de este Gran Premio. Una alternativa es que se mantenga de forma alternada, como ocurrirá en el Gran Premio de Bélgica en 2028 y 2030, mientras que la otra es que salga del calendario de manera definitiva.
Los contratos de los actuales circuitos de la Fórmula 1
- Gran Premio de Países Bajos | Zandvoort | 2026
- Gran Premio de España | Barcelona | 2026 (Cambiaría de nombre)
- Gran Premio de Las Vegas | Las Vegas | 2027
- Gran Premio de México | Autódromo Hermanos Rodríguez | 2028
- Gran Premio de Singapur | Marina Bay | 2028
- Gran Premio de Japón | Suzuka | 2029
- Gran Premio de China | Shanghái | 2030
- Gran Premio de Brasil | Interlagos | 2030
- Gran Premio de Abu Dhabi | Yas Marina | 2030
- Gran Premio de Arabia Saudita | Yeda | 2030
- Gran Premio de Azerbaiyán | Bakú | 2030
- Gran Premio de Italia | Monza | 2031
- Gran Premio de Bélgica | Spa-Francorchamps | 2031 (2028 y 2030 no estará en el calendario)
- Gran Premio de Qatar | Losail | 2032
- Gran Premio de Hungría | Hungaroring | 2032
- Gran Premio de Gran Bretaña | Silverstone | 2034
- Gran Premio de Estados Unidos | COTA | 2034
- Gran Premio de España | Madrid | 2035
- Gran Premio de Canadá | Montreal | 2035
- Gran Premio de Mónaco | Mónaco | 2035
- Gran Premio de Baréin | Sakhir | 2036
- Gran Premio de Australia | Albert Park | 2037
- Gran Premio de Miami | Miami | 2041
- Gran Premio de Austria | Red Bull Ring | 2041