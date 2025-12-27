Es broma, pero quizás no es broma: las 10 noticias en el mundo deportivo que sorprendieron a todos en 2025

En unas horas será 28 de diciembre, fecha conocida en México como el Día de los Inocentes. Aunque en nuestro país la tradición no tiene el mismo peso que en otras regiones, el deporte dejó en 2025 una serie de acontecimientos tan inesperados que parecieron sacados de una broma. A continuación, repasamos 10 noticias deportivas que sorprendieron a todos este año.

¿Qué noticias sorprendieron a todos en 2025?

El 2025 quedará marcado como un año atípico en distintas disciplinas. Desde caídas de dinastías hasta campeonatos impensados, estos sucesos rompieron cualquier pronóstico previo y se convirtieron en conversación obligada a nivel mundial.

Se terminó la dinastía de los Kansas City Chiefs

Los Kansas City Chiefs vivieron su temporada más complicada en más de una década. Tras años de dominio en la NFL, el equipo quedó fuera de los playoffs, poniendo fin a una era marcada por finales de conferencia constantes y títulos de Super Bowl. La caída sorprendió tanto a aficionados como a analistas, quienes veían al equipo como un contendiente permanente.

Checo Pérez firmó con Cadillac

Uno de los movimientos más impactantes del automovilismo fue el regreso de Sergio “Checo” Pérez para firmar con Cadillac, escudería que se prepara para competir en la Fórmula 1. El cambio marcó un giro inesperado en la carrera del piloto mexicano y generó enorme expectativa en el paddock.

Los Knicks volvieron a ganar un trofeo con la NBA Cup

Después de décadas sin protagonismo real, los New York Knicks levantaron un trofeo al consagrarse campeones de la NBA Cup. Aunque no se trata del título de liga, el logro significó un resurgimiento simbólico para una de las franquicias más históricas de la NBA.

Toluca rompió su malaria y fue Bicampeón

Toluca vivió un año de ensueño en el futbol mexicano al romper una larga sequía y proclamarse Bicampeón, algo que parecía impensado temporadas atrás. El equipo escarlata volvió a colocarse entre los grandes del país y devolvió la ilusión a su afición.

Max Verstappen no fue Campeón de Fórmula 1

Tras varios años de dominio absoluto, Max Verstappen terminó la temporada sin el campeonato mundial de Fórmula 1. La pérdida del título marcó un cambio de ciclo en la categoría reina del automovilismo y confirmó que la parrilla volvió a ser altamente competitiva.

América perdió de forma increíble su pase al Mundial de Clubes ante LAFC

El Club América dejó escapar de manera dramática la posibilidad de clasificar al Mundial de Clubes, tras caer ante LAFC en un duelo que parecía controlado. El resultado fue considerado uno de los fracasos más dolorosos del año para el conjunto azulcrema.

Mazatlán se va y regresa Atlante

El futbol mexicano volvió a sacudirse con un movimiento inesperado: Mazatlán FC dejó su plaza y Atlante regresó al máximo circuito. La noticia generó debate sobre la identidad, las franquicias y el rumbo de la liga, recordando viejas polémicas del balompié nacional.

El Paris Saint Germain por fin ganó la Champions League

Después de años de inversión, críticas y frustraciones, el Paris Saint Germain finalmente conquistó la Champions League. El título europeo terminó con una de las sequías más comentadas del futbol moderno y validó un proyecto que parecía condenado a quedarse corto.

Carlo Ancelotti se convirtió en entrenador de Brasil

El nombramiento de Carlo Ancelotti como técnico de la selección de Brasil sacudió al mundo del futbol. La llegada de un entrenador europeo a una de las selecciones más emblemáticas del planeta rompió paradigmas históricos y abrió una nueva etapa para la Canarinha.

El bicampeonato de Los Angeles Dodgers

En las Grandes Ligas, los Los Angeles Dodgers lograron el bicampeonato, consolidándose como la franquicia más dominante de la MLB en la actualidad. El logro reafirmó su poderío deportivo y financiero en una liga altamente competitiva.

