Futbol

¡Campeones! Lanús venció a Flamengo y se corona campeón de la Recopa Sudamericana

Lanús superó a Flamengo y se coronó campeón de la Recopa | AP
Rafael Trujillo 21:16 - 26 febrero 2026
Con dos anotaciones en tiempo extra, el Granate logró coronarse en el torneo internacional

¡Campeones! Sufrieron más de la cuenta, pero con una anotación en los últimos minutos del tiempo extra, Lanús, campeón de la Copa Sudamericana, logró imponerse en Estadio Maracaná, al Flamengo, campeón de Libertadores, para coronarse campeón de la Recopa Sudamericana.

José Canale fue el gran héroe del partido. Lanús perdió una ventaja de dos goles, pero con un certero remate de cabeza al minuto 118, el conjunto de Argentina logró proclamarse campeón del torneo en una noche lluviosa en Río de Janeiro.

Ya con todo Flamengo volcado arriba buscando el gol del empate que mandaría el partido a los penales, Lanús sentenció el partido con una anotación de Dylan Aquino. El delantero sólo tuvo que quitarse al portero en un contragolpe para sellar el triunfo de su equipo.

José Canale le regresó la ventaja a Lanús y los encaminó al título de Recopa | AP

Lanús vio cerca el triunfo en los 90

Este jueves, parecía que Rodrigo Castillo sería el MVP del partido gracias a su anotación con la que Lanús tomó una ventaja de dos goles en el global. El delantero del Granate adelantó a su equipo gracias a un terrible error de los locales.

El goleador, quien también marcó el gol en la Ida con la que Lanús llegó con ventaja a este partido, robó un balón en una mala salida del equipo brasileño. En esta jugada, el portero de Flamengo estaba muy adelantado y tras un autopase, Castillo sólo tuvo que disparar desde tres cuartos de cancha para poner el 1-0.

Rodrigo Castillo marcó el 2-0 global que acercaba a Lanús al triunfo | AP

Flamengo revivió con dos penales

A pesar de irse abajo por dos goles en el global, el conjunto local logró responder con dos penales. El primero llegó tan sólo ocho minutos después del tanto de Castillo. Giorgian de Arrascaeta fue el encargado de recortar distancias desde los once pasos.

El silbante dio la pena máxima luego de una mano clara de Ramiro Carrera. Aunque el equipo argentino reclamó la jugada, no hubo revisión y el uruguayo puso el 1-1 en el partido, 1-2 en el global.

Arrascaeta marcó el primer gol de Flamengo que empató el marcador de la Vuelta | AP

Ya en el segundo tiempo, y cuando parecía que Lanús se llevaría la victoria, apareció otra falta dentro del área. Esta vez fue Tomas Guidara quien derribó al propio Arrascaeta dentro del área. Sin embargo, sería el ex del Arsenal Jorginho, quien emparejaría el marcador global desde los once pasos.

El segundo penal fue un tanto polémico. A pesar de que la falta de Guidara fue clara, el equipo argentino reclamó una falta previa de Flamengo. Aun así, ni el silbante ni el VAR intervinieron y los locales lograron mandar el partido a tiempo extra.

Flamengo, con gol de Jorginho, logró mandar el partido a Tiempos extra | AP

Lanús logró recuperarse

Aunque parecía que el partido se resolvería en penales, el Granate aprovechó un tiro de esquina y un contragolpe para poner fin al partido a los 120 minutos y así, consagrarse campeones de la Recopa Sudamericana.

Con este título, Lanús escribe su nombre en la lista de campeones del torneo, y se convierte en el sexto equipo de Argentina en poder ganar la Recopa. En total son 12 títulos de Argentina con lo que se acercan a sólo uno de Brasil.

