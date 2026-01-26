Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Gigante de Sudamérica cerca de firmar a estrella de América

Víctor Dávila | MEXSPORT
Fernando Villalobos Hernández 17:43 - 26 enero 2026
Víctor Dávila es vinculado con Colo-Colo; el chileno apunta a salir de América en los próximos días

El Club América se encuentra en pleno movimiento de piezas en su plantilla y todo indica que el atacante chileno, Víctor Dávila, tiene las horas contadas en Coapa. Según diversos reportes provenientes de Sudamérica, el futbolista está cada vez más cerca de concretar su regreso a Chile para vestir la camiseta de Colo-Colo, uno de los gigantes del continente.

La salida de Dávila no sería una venta definitiva inmediata. Los informes señalan que las negociaciones se están gestando bajo las siguientes condiciones:

El jugador llegaría al "Cacique" en calidad de préstamo, sin embargo, debido al alto sueldo que percibe el seleccionado chileno, la directiva del América estaría dispuesta a cubrir un porcentaje de su salario para facilitar el movimiento y liberar la nómina.

América 'presume' nuevo parche en el jersey de Víctor Dávila | IMAGO 7

Aún se desconoce si el acuerdo incluirá una opción de compra o si será una cesión simple por un periodo determinado.

La urgencia de las Águilas por concretar la salida de Dávila —o de algún otro elemento no formado en México— responde a una estrategia clara de la directiva. El objetivo primordial es liberar un cupo de extranjero en el registro oficial de la Liga MX.

Esta vacante tiene un destinatario prioritario: Raphael Veiga. El talentoso mediapunta brasileño es el deseo principal del cuerpo técnico encabezado por André Jardine, quien espera que, una vez liberado el espacio, el jugador del Palmeiras acepte la propuesta para convertirse en el nuevo referente ofensivo del equipo azulcrema.

Raphael Veiga | MEXSPORT

Víctor Dávila llegó al nido con expectativas de aportar desequilibrio, sin embargo, la necesidad de reestructurar la cuota de extranjeros parece haber acelerado su retorno al futbol de su país. Su salida permitiría al América renovar su ataque con un perfil distinto, buscando recuperar el protagonismo total en el torneo.

Se espera que en los próximos días se oficialice el acuerdo, permitiendo que Dávila se incorpore a la disciplina de Colo-Colo bajo el mando de un viejo conocido del futbol mexicano, Fernando "Tano" Ortiz.

Víctor Dávila | IMAGO7
