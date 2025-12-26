¿Por qué se hacen bromas el 28 de diciembre? La historia real del Día de los Santos Inocentes

Cada 28 de diciembre, México revive una de las tradiciones más peculiares del calendario: el Día de los Santos Inocentes. Aunque hoy suele relacionarse con bromas, burlas amistosas y “préstamos” que nunca regresan, su origen es mucho más antiguo y está ligado a un episodio trágico del cristianismo.

Cada 28 de diciembre México celebra el Día de los Inocentes, una tradición que mezcla historia y humor./ Pixabay

La fecha proviene de un relato bíblico que menciona la orden del rey Herodes de asesinar a todos los niños menores de dos años en Belén, con la intención de eliminar al recién nacido Jesús. Con el tiempo, la Iglesia católica instituyó el 28 de diciembre como el día para recordar a estos pequeños, considerados mártires inocentes.

¿Cómo una tragedia se convirtió en un día de bromas?

La transformación de una fecha solemne a una celebración festiva ocurrió siglos después, principalmente en Europa. Durante la Edad Media surgieron fiestas populares donde se invertían roles, se hacían juegos y se permitían ciertas libertades sociales. Estas prácticas acabaron fusionándose con la conmemoración religiosa y, al llegar a América, evolucionaron hasta convertirse en el día de las bromas que hoy conocemos.

La fecha recuerda a los Santos Inocentes, pero con el tiempo se convirtió en un día de bromas populares./ Pixabay

En México, esta tradición adquirió un toque propio: desde engaños amistosos entre familiares y amigos, hasta notas falsas en medios de comunicación que se revelan al final con la clásica frase: “Inocente palomita que te dejaste engañar…”. Con el tiempo, este juego social se convirtió en un símbolo de humor popular que forma parte de la identidad cultural decembrina.

Costumbres mexicanas del 28 de diciembre

Entre las prácticas más comunes se encuentran pedir un préstamo que “jamás será devuelto”, esconder objetos, cambiar letreros, dar noticias falsas o preparar pequeñas trampas inofensivas para hacer reír a los demás. Aunque siempre con la condición de que no atenten contra la integridad o el respeto hacia otras personas.

En México, el Día de los Inocentes incluye desde pequeñas travesuras hasta representaciones culturales y religiosas./ Pixabay

En algunos pueblos y regiones, especialmente del centro y sur del país, también se realizan representaciones teatrales, danzas tradicionales y festividades religiosas que combinan humor y devoción. Estas actividades refuerzan el carácter dual de la fecha: una mezcla de memoria histórica y diversión comunitaria.

Una tradición con identidad propia

Aunque comparte similitudes con otras celebraciones globales de bromas (como el April Fool’s Day de Estados Unidos), el Día de los Inocentes en México conserva un sabor local que mezcla religiosidad, tradición popular y un sentido del humor muy arraigado.

Este 28 de diciembre, mientras algunos reflexionan sobre la historia detrás de la fecha, otros se preparan para sacar sonrisas con las inocentadas: un recordatorio de cómo el ingenio y la cultura popular pueden transformar una conmemoración religiosa en una celebración social y divertida.