F1 cambiará el formato de la clasificación por llegada de Checo Pérez y Cadillac

La Temporada 2026 será una temporada de cambios en la Fórmula 1. El reglamento técnico traerá novedades en la competencia, como la nueva norma para chasis y unidades de potencia. Además se dará el debut de Cadillac como el undécimo equipo con Sergio 'Checo' Pérez y Valtteri Bottas como sus pilotos.

Será la primera ocasión desde 2016 que haya más de diez equipos en competencia y con ello serán 22 autos en la parrilla, dos más de los habituales 20. Por ello, la F1 tuvo que ajustar su reglamento para la flasificación y que sigan siendo los diez mejores pilotos los que peleen por la pole position.

Checo y Bottas serán los pilotos de Cadillac | CAPTURA DE PANTALLA

¿Cómo quedará la clasificación con la llegada de Cadillac?

Desde que se implementó este formato de clasificación, se definió que la primera ronda (Q1) tuviera una duración de 18 minutos y luego un receso de 7 minutos. La segunda ronda (Q2) se disputará en 15 minutos con otro receso de siete y la última, la Q3, con una duración de 12.

El tiempo de duración se mantendrá para este año, lo único que cambiará es la cantidad de pilotos que quedarán fuera en cada corte. En el formato anterior, en las dos primeras etapas quedaban fuera cinco autos en cada una y ahora serán seis los que queden eliminados al finalizar cada ronda.

"Si veintidós (22) coches son elegibles, seis (6) serán eliminados después de la Q1 y la Q2", se lee en el reglamento deportivo de la FIA para el campeonato 2026. El mismo texto confirma que los tiempos de vuelta logrados por los coches restantes serán eliminados una vez concluida la Q1 y la Q2, es decir, no se puede conservar un mejor tiempo de ronda previa.

Checo Pérez volverá a la parrilla de Fórmula 1 este año | CAPTURA DE PANTALLA

Así será el formato en la sprint shoot-out

Para la clasificación de cara a las carreras sprint, se presenta el mismo cambio de dejar fuera seis pilotos en cada ronda, aunque con tiempos de duración más cortos. En el caso de la SQ1, durará 12 minutos por diez que tendrá la duración de la SQ2, mientras que la última ronda, que definirá el orden del Top 10, será de ocho minutos.

Con ello, como tal no es que el formato de la clasificación se modificará con la llegada de un nuevo equipo a la parrilla, sino que ahora quedarán seis pilotos eliminados en cada ronda. Además, serán los diez mejores pilotos los que sigan avanzando a la última ronda tanto en la qualy como en la sprint shoot-out.