2026: El año del glorioso regreso de Checo Pérez ¿Qué esperar del mexicano en su nueva etapa?

Terminó el 2025 y el 2026 traerá consigo una enorme promesa: el regreso de Sergio 'Checo' Pérez a la parrilla de la Fórmula 1. El mexicano todavía tiene mucho por dar, o al menos así lo ha asegurado, y con Cadillac buscará su revancha en una nueva era de la categoría, que tendrá un antes y un después en este nuevo año.

Con la nueva reglamentación técnica y la ampliación de la parrilla a 11 equipos, cualquier pronóstico que se haga antes de que inicie la campaña parece arriesgado. Sin embargo, será una buena oportunidad para que el piloto mexicano escriba un nuevo capítulo en la historia del automovilismo mexicano.

Junto con Checo Pérez, Valtteri Bottas será el otro piloto de Cadillac en el debut de la escudería estadounidense, que confía en la experiencia de ambos para desarrollar el auto. Y aunque, por ahora, sumar puntos parece como lo más a lo que aspiran los de TWG Motorsports, llegar al podio sería un resultado histórico.

Checo Pérez durante su primera prueba con Cadillac | AP

¿Qué esperar de Checo Pérez en su nueva etapa con Cadillac?

Luego de que en su primera prueba en simulador el tapatío tuvo un ligero choque, en su primera prueba en un monoplaza dejó buenas impresiones. En noviembre de este 2025, Checo se subió a un SF-23 en el Autódromo Enzo y Dino Ferrari, para las pruebas con un auto de temporadas anteriores, en este caso uno de los de Maranello de 2023.

A pesar de que pasó diez meses sin subirse a un auto, solo con trabajo de gimnasio y físico para mantenerse en forma, Pérez Mendoza dejó buenas impresiones. Rindió como si no hubiera pasado el tiempo y cubrió 99 vueltas (457 km), con un mejor tiempo de 1:18.82. Al respecto Graeme Lowdon, director de Cadillac, reconoció que quedaron gratamente sorprendidos.

"Pero ni siquiera estaba empujando. Todavía hay cosas que mejorar, pero estamos cumpliendo el programa", fueron las palabras del directivo estadounidense. Además, según reportes de medios como Motorsport y Reuters, tras las pruebas de Imola la escudería vio más viable la posibilidad de sí lograr algunos podios en 2026.

Checo Pérez regresará a la parrilla con el 11 | X: @SChecoPerez

“Vi un entusiasmo real en Checo. Creo que regresa a la Fórmula 1 con la mentalidad perfecta. Y esa es la actitud positiva de un verdadero competidor. Es un auténtico piloto de carreras, pero ha estado un tiempo alejado de los monoplazas, así que fue genial verlo de vuelta en pista”, añadió Lowdon en ese momento.

Además, la importancia de Checo Pérez no solo está en su rendimiento en dichas pruebas, sino que ya sabe lo que es desarrollar un auto. Durante su etapa en equipos como Sauber y Racing Point uno de sus aportes fue la retroalimentación que le daba al equipo de ingenieros, algo que se espera que haga con Cadilllac.

Durante su etapa en ambas escuderías, Sergio Michel sumó diez podios, por lo que no luce tan descabellado que en 2026 vuelva a visitar el Top 3 en algún Gran Premio en 2026. La ilusión es mayor porque, según Planet F1, se reencontrará con Carlo Pasetti, ingeniero italiano con el cual ya trabajó en Racing Point, y lo acompañó en el Gran Premio de Sakhir 2020, primer triunfo en la histoiria de Checo.

Checo se reencontraría con el ingeniero con el que coincidió en su primera victoria | MEXSPORT

¿Qué dijo Checo Pérez de cara a su regreso a la Temporada 2026?

El panorama para el mexicano se aclarará un poco más cuando comience la campaña, con el Gran Premio de Australia, el sábado 7 de marzo de 22:00 horas (tiempo del centro de México). Sin embargo, el piloto por ahora ha externado su entusiasmo por volver, ya que considera que correr con Cadillac será el más grande proyecto de su carrera y, muy probablemente, el último.

"Será mi proyecto principal, el más grande y el último en este deporte. Quiero estar seguro de que sea un regreso exitoso. Mis últimos seis meses en Red Bull fueron muy difíciles para mí en todos los sentidos. Empecé a sentir cierta desmotivación con el deporte y no puedo permitir que eso suceda porque este es un deporte que me lo ha dado todo. El día que me retire del deporte, quiero hacerlo con una gran sonrisa", declaró.