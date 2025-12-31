¡Feliz año nuevo! El 2026 será histórico: la agenda deportiva que marcará época

¡Feliz año nuevo! El 2026 se perfila como uno de los años más intensos y memorables en la historia del deporte, con un calendario cargado de eventos que cruzan continentes, disciplinas y audiencias globales. Desde la Copa del Mundo de la FIFA en Norteamérica hasta el cierre de la NFL con el Super Bowl LX, pasando por la Fórmula 1, el Clásico Mundial de Béisbol, la Champions League y el futbol mexicano, el año no dará tregua a los aficionados.

A continuación, los eventos clave que marcarán la agenda deportiva de 2026.

El Mundial 2026, el eje del año deportivo

El principal atractivo del calendario será la Copa del Mundo de la FIFA 2026, la primera en la historia organizada por tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá, y la primera con 48 selecciones.

El torneo arrancará el 11 de junio, con un partido histórico en el Estadio Azteca, donde México enfrentará a Sudáfrica en el duelo inaugural. Con ello, el inmueble de Santa Úrsula se convertirá en el primer estadio en albergar partidos inaugurales de tres Mundiales (1970, 1986 y 2026).

La fase de grupos se extenderá hasta el 27 de junio, mientras que la fase final comenzará con los dieciseisavos de final a partir del 28 de junio. La gran final se disputará el 19 de julio en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey, cerrando un torneo que promete ser el más ambicioso de la historia.

La Copa del Mundo llega a México I AP

Fórmula 1: nueva era y el regreso de Checo Pérez

El automovilismo también vivirá un año clave con la temporada 2026 de la Fórmula 1, que contará con 24 Grandes Premios y marcará el inicio de una nueva era técnica, con autos y motores que utilizarán combustibles cien por ciento sostenibles.

El campeonato comenzará el 6 de marzo en Australia y concluirá el 4 de diciembre en Abu Dhabi, con seis carreras sprint a lo largo del calendario.

Para la afición mexicana, el gran atractivo será el regreso de Sergio “Checo” Pérez, quien volverá a la parrilla como piloto del equipo Cadillac, una de las nuevas escuderías de la categoría. El Gran Premio de México, programado del 30 de octubre al 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, volverá a ser una de las fechas más esperadas del año.

Checo Pérez, flamante piloto de Cadillac en la F1 I RÉCORD

Clásico Mundial de Béisbol: marzo a todo ritmo

El primer trimestre del año tendrá como protagonista al Clásico Mundial de Béisbol 2026, que se disputará del 5 al 17 de marzo, con sedes en Houston, Miami, San Juan y Tokio.

Veinte selecciones competirán por el título bajo un formato de cuatro grupos de cinco equipos, con eliminación directa a partir de cuartos de final. México, ubicado en el Grupo B, enfrentará a Estados Unidos, Italia, Brasil y Reino Unido, en uno de los sectores más exigentes del torneo.

La final se jugará el 17 de marzo en Miami, en un certamen que ya se consolidó como uno de los eventos internacionales más atractivos del béisbol.

NFL: Super Bowl LX y Bad Bunny en el medio tiempo

El futbol americano profesional definirá a su campeón a inicios del año con el Super Bowl LX, programado para el 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

La temporada regular concluirá el 4 de enero, dando paso a los playoffs, en los que siete equipos por conferencia buscarán el boleto al partido por el título. Los Eagles de Filadelfia llegan como campeones defensores.

Además del atractivo deportivo, el Super Bowl captará reflectores por su show de medio tiempo, que contará con la participación estelar de Bad Bunny, uno de los artistas más influyentes a nivel global.

Bad Bunny apunta a ser el artista del show de medio tiempo del Super Bowl LIX 2026 I AP

Liga MX: Clausura 2026 y un semestre sin respiro

El futbol mexicano iniciará actividad casi de inmediato con el torneo Clausura 2026, que arrancará el viernes 9 de enero. El certamen contará con tres jornadas dobles, una pausa por Fecha FIFA y Liguilla directa desde cuartos de final.

La Final está programada para el 24 de mayo, mientras que el calendario incluirá clásicos de alto impacto como:

Chivas vs América (14 de febrero)

Atlas vs Chivas y Tigres vs Rayados (7 de marzo)

América vs Cruz Azul (11 de abril)

En paralelo, los clubes mexicanos disputarán la Copa de Campeones de la Concacaf, cuya final se jugará el 31 de mayo.

La reinauguración del Estadio Azteca, un momento simbólico

Otro de los momentos más esperados del año será la reinauguración del Estadio Azteca, ahora Estadio Banorte, como parte de la preparación rumbo al Mundial.

El sábado 28 de marzo, la Selección Mexicana enfrentará a Portugal en un amistoso internacional que marcará la reapertura del inmueble. El duelo contará con la presencia de Cristiano Ronaldo, además de figuras como Bruno Fernandes y Vitinha, convirtiéndose en un evento histórico para la afición.

Cristiano Ronaldo reinagurará el Azteca I RÉCORD

Champions League: Europa define a su campeón en Budapest

El futbol europeo vivirá su clímax el 30 de mayo de 2026, cuando se dispute la final de la Champions League en el Puskás Aréna de Budapest, primera final del torneo celebrada en Hungría.

Las rondas eliminatorias comenzarán en febrero, con octavos en marzo, cuartos en abril y semifinales a finales de abril e inicios de mayo, cerrando una temporada de clubes de máxima exigencia.

Un año que quedará en la memoria

Con eventos repartidos a lo largo de los doce meses, figuras globales, nuevas eras deportivas y escenarios históricos, 2026 será un año que marcará época. Un calendario sin pausas que convertirá cada mes en una cita obligada para los aficionados al deporte en México y el mundo.