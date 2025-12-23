Red Bull responde a Helmut Marko, defienden a Checo Pérez y explican despido de Christian Horner

La salida de Helmut Marko de Red Bull no ha puesto fin a las tensiones internas que sacudieron a la escudería durante los últimos meses. Lejos de guardar silencio, el asesor austriaco ha continuado revelando episodios conflictivos del pasado reciente del equipo, lo que obligó a Oliver Mintzlaff, CEO de Red Bull GmbH, a fijar postura y aclarar los motivos que derivaron en el despido de Christian Horner tras el Gran Premio de Gran Bretaña, celebrado en julio.

Marko señaló directamente al ex team principal británico como el responsable de haber actuado como “chivato” dentro de la organización y de orquestar una campaña interna que terminó afectando a Sergio Pérez. Estas declaraciones generaron un nuevo foco de controversia, especialmente por el impacto que tuvieron sobre la imagen del piloto mexicano y la percepción pública del manejo interno del equipo.

Ante este escenario, Mintzlaff ofreció su versión en una entrevista con el diario De Telegraaf, donde evitó profundizar en el conflicto personal y se deslindó de los señalamientos del asesor austriaco. El directivo fue claro al afirmar que las acusaciones contra Horner pertenecen exclusivamente a Marko y subrayó que no tiene nada negativo que decir del británico, al recordar su enorme aportación a la historia y éxito de Red Bull.

No obstante, el CEO sí explicó las razones empresariales detrás de la decisión de remover a Horner del cargo y apostar por un nuevo liderazgo con Laurent Mekies, procedente de Racing Bulls. Mintzlaff sostuvo que toda organización llega a un punto en el que debe evaluar si es conveniente prolongar un ciclo o iniciar uno nuevo, y consideró que Red Bull había alcanzado ese momento de inflexión.

En ese mismo sentido, Mintzlaff rebatió las palabras de Marko al responsabilizar a Horner del deterioro interno, al señalar que los cambios dentro de una estructura tan compleja son naturales con el paso del tiempo. Incluso sugirió que el propio Marko también ha cambiado con los años, dejando entrever que las fricciones no pueden atribuirse a una sola persona.

El directivo recordó que Horner y Marko trabajaron juntos de manera exitosa desde 2005, construyendo una de las etapas más dominantes en la historia de la Fórmula 1. Para Mintzlaff, resulta poco común encontrar organizaciones deportivas de alto nivel que mantengan intacto a su equipo directivo durante más de dos décadas, lo que refuerza la idea de que el desgaste era inevitable.

Mintzlaff enfatizó que el objetivo principal es cerrar definitivamente la guerra interna que se había generado en Red Bull. Reconoció que la salida de figuras tan influyentes puede interpretarse de forma negativa desde el exterior, pero defendió que, tras tantos años de éxitos compartidos, un cambio era necesario para reordenar la estructura y redefinir el rumbo de la escudería.

Las declaraciones del CEO se produjeron en respuesta directa a los ataques de Marko, quien acusó a Horner de “jugar sucio” y de fabricar narrativas que afectaron a Sergio Pérez, además de insinuar que el británico filtró información sobre retrasos en el desarrollo del motor y un posible distanciamiento con Ford.

