F1: Checo Pérez y los pilotos veteranos para 2026

La experiencia se adueñará de la Fórmula 1 en 2026. Mientras que en 2025 trascendió que en la parrilla hubo cinco debutantes, para la próxima temporada habrá seis pilotos con más de 30 años de edad, entre los que se encuentra el mexicano Sergio 'Checo' Pérez.

Después de un "año sabático" obligatorio por su salida de Red Bull, el piloto tapatío volverá a tener un asiento como titular en la F1. Cadillac, que debutará en la categoría como el undécimo equipo, apostó por Pérez Mendoza y por Valtteri Bottas, otro veterano que volverá a la parrilla después de un año como piloto de reserva con Mercedes.

Checo Pérez y Bottas regresan a la categoría en 2026 | X: @Cadillac_F1

¿Quiénes será los pilotos más veteranos en 2026?

Con 35 y 36 años, respectivamente, Checo y Bottas serán dos de los pilotos de mayor edad y con más temporadas disputadas en la categorías. Sin embargo, son los dos más jóvenes dentro de los veteranos, superados por Fernando Alonso, Lewis Hamilton y Nico Hulkenberg.

Los dos campeones del mundo comenzarán la Temporada 2026 con más de 40 años cumplidos, ya que el británico celebrará su cumpleaños 41 en la primera semana de enero. De los cinco pilotos veteranos, es precisamente Hamilton el único que -hasta ahora- no ha dejado la F1 un solo año desde su debut.

La Temporada 2026 será la número 20 para el siete veces campeón, que tiene tres menos que Fernando Alonso. Aunque el español ha reconocido que el retiro está cercano, por ahora correrá un año más con Aston Martin y buscará la ansiada victoria número 33.

Alonso y Hamilton son los dos pilotos con más experiencia | AP

Detrás de los dos multicampeones se encuentra Nico Hulkenberg, de 38 años y con 15 temporadas disputadas, una más que Checo Pérez y dos más que Bottas. De los tres, el mexicano es el único que puede superar la marca de los 300 Grandes Premios comenzados.

Si no se pierde ninguna carrera, Checo celebrará los 300 Grandes Premios disputados (al menos una sesión) en el Gran Premio de Italia, el 6 de septiembre. Mientras que los 300 Grandes Premios comenzados (iniciar la carrera principal) los cumplirá en el Gran Premio de Estados Unidos, un fin de semana antes de correr en casa.

Bottas y Hamilton son de los pilotos más veteranos | AP

Curiosamente, entre los cinco pilotos veteranos han sido compañeros alguna vez. Alonso y Hamilton coincidieron en McLaren, y el británico luego estuvo con Bottas en Mercedes. El finlandés ahora acompañará en Cadillac a Checo, que en Force India estuvo un tiempo a lado de Hulkenberg.

Los jóvenes veteranos de la F1

El sexto piloto con más de 30 años que estará en la parrilla en 2026 es Carlos Sainz, con 31. Detrás el español están Pierre Gasly, Esteban Ocon y Alex Albon, con 29 años y que cumplirán los 30 una vez iniciada la temporada. Mientras que Max Verstappen y Charles Leclerc llegan con 28 años.

Checo y Hulkenberg fueron compañeros y son de los más veteranos en la parrilla | RED BULL

De los dos últimos, destaca el caso del neerlandés, ya que comenzó su trayectoria en la F1 muy joven, en 2014. De hecho, de los seis pilotos mencionados, solo Ocon comenzó el mismo año que Verstappen, quien en 2026 disputará su temporada 13 y es, de los jóvenes, el que más tiempo tiene en la categoría.

Los pilotos más veteranos de la F1 en 2026

PILOTO EDAD TEMPORADAS EN F1* GP COMENZADOS* Fernando Alonso 44 años (cumple 45 en julio) 22 425 Lewis Hamilton 40 años (cumple 41 en enero) 19 380 Nico Hülkenberg 38 años (cumple 39 en agosto) 15 250 Valtteri Bottas 36 años (cumple 37 en agosto) 13 246 Checo Pérez 35 años (cumple 36 en enero) 14 281

*Temporadas hasta 2025