F1 2026: Los pilotos que apuntan a su última temporada en el serial

La Temporada 2026 marcará el inicio de una nueva era en la Fórmula 1. Con la llegada de una nueva escudería, Cadillac, la categoría tendrá más de diez equipos en la parrilla por primera vez en una década. Y con la nueva reglamentación técnica cambiará por completo la manera en que se vivían las carreras hasta ahora.

En medio de estos cambios, hay otro aspecto más a considerar: la posibilidad de que 2026 sea el último año en la categoría para algunos pilotos. Fernando Alonso, Lewis Hamilton y Nico Hülkenberg son los tres más veteranos de la parrilla, pero su futuro es incierto más allá de 2026.

Alonso y Hamilton son los dos pilotos más veteranos de la F1 | AP

¿Qué pilotos podrían retirarse de la Fórmula 1 después de 2026?

Según la información que se tiene en medios especializado, Alonso, Hamilton y Hfiülkenberg tienen contrato por un año más con Aston Martin, Ferrari y Sauber/Audi, y de momento no se ha anunciado ninguna renovación. En el caso del asturiano, con 44 años, el retiro parece cercano, sobre todo porque él ha reconocido que ya no tiene en mente seguir corriendo por mucho tiempo más.

En cuanto al heptacampeón de F1, que cumplirá 41 años el próximo 7 de enero, en su primer año con Ferrari estuvo muy lejos de las expectativas. El británico solo ganó la carrera sprint en el Gran Premio de China y de ahí nunca regresó al podio, además de que nunca superó a Charles Leclerc y en las tres últimas fechas ni siquiera superó la Q1 en la qualy.

Aunque en el Gran Premio de Las Vegas y el Gran Premio de Abu Dabi tuvo grandes remontadas, el propio Hamilton reconoció que necesitaba desconectarse un poco. Con solo un año de contrato más y los rumores de que Oliver Bearman podría volver con los de Maranello, el futuro de Hamilton está en el aire.

El futuro de Hamilton con Ferrari está en el aire | AP

Por último, está Hülkenberg con 38 años. El alemán logró en la pasada temporada el primer podio de su carrera, pero su veteranía podría pasarle factura, además del siempre presente interés de pasar tiempo con su hija. Sin embargo, como Audi asumirá el control de la escudería, podrían convencerlo de quedarse un año más.

Otros pilotos veteranos de Fórmula 1

La alineación de Cadillac, Sergio 'Checo' Pérez y Valtteri Bottas, también será una de mucha experiencia, con 35 y 36 años respectivamente. Según los reportes, el mexicano firmó contrato por dos años, mientras que el finlandés solo tiene uno y dado que la escudería de TWG Motorsport ha externado su deseo de tener un piloto estadounidense, no se descarta que para 2027 -ya con un año de experiencia- hagan cambios.