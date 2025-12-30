Fórmula 1: Con la llegada de Madring en 2026, ¿qué otros circuitos pueden sumarse y cuáles saldrán del calendario?

La Fórmula 1 ya empieza a sentir los cambios de cara a la Temporada 2026, y no, no estamos hablando de aspectos técnicos, sino de la tendencia que ha adoptado la categoría, donde ya no solo se compite en la pista, sino también en el terreno del entretenimiento global, un modelo que en muchos casos ha relegado lo clásico frente a lo económico.

A medida que el deporte gana popularidad, más países buscan albergar un Gran Premio. Sin embargo, la Fórmula 1 debe ser especialmente cuidadosa: cada año se liberan muy pocos espacios, mientras que el calendario adopta una estructura cada vez más lógica por regiones. En función de ese orden geográfico es como nuevos eventos podrían aspirar a ingresar.

Calendario de la Fórmula 1 en 2026

La Temporada 2026 se mantiene como uno de los calendarios deportivos más extensos y exigentes del mundo, con 24 Grandes Premios disputados a lo largo de 10 meses, recorriendo cinco continentes y más de 20 países.

La Fórmula 1 ha sufrido modificaciones en años recientes | RED BULL

El calendario conserva la columna vertebral de las últimas temporadas: Australia abrirá el campeonato del 6 al 8 de marzo, mientras que Abu Dabi volverá a ser el cierre del 4 al 6 de diciembre. Se mantienen carreras clave como Bahréin, Arabia Saudita, Japón, Mónaco, Gran Bretaña, Italia (Monza), México, Brasil y Las Vegas.

Llegada de Madring

La principal novedad del calendario es el debut de Madrid, que albergará el Gran Premio de España del 11 al 13 de septiembre en el nuevo circuito urbano–semiurbano Madring, ubicado alrededor del complejo de IFEMA y la zona de Valdebebas.

¿Adiós a España y Países Bajos?

La Temporada 2026 también marcará el último año de contrato tanto del Gran Premio de los Países Bajos como del de España. Mientras que Zandvoort podría volver a desaparecer del calendario, tal como ocurrió entre 1981 y 2021, el Circuit de Barcelona-Catalunya buscaría negociar su permanencia mediante un sistema de alternancia con el trazado belga de Spa-Francorchamps hasta 2032.

Obras en el Madring de cara a la llegada de Madrid al calendario | X: @madring_oficial

Ajustes estratégicos

El campeonato refuerza su lógica regional con mejoras en el flujo geográfico de las carreras. Un ejemplo clave es el Gran Premio de Canadá, que ahora se disputará después de Miami, del 22 al 24 de mayo, y en un horario más temprano, lo que ofrece importantes eficiencias logísticas, ya que algunos equipos podrán trasladarse directamente de un evento a otro.

Este ajuste consolida un bloque europeo bien definido durante los meses de verano, que comenzará en Mónaco del 5 al 7 de junio y concluirá en España, con el debut de Madrid del 11 al 13 de septiembre.

Posteriormente, el campeonato regresará a Asia con los Grandes Premios de Azerbaiyán y Singapur, antes de dar paso a una gira americana claramente estructurada con Austin, Ciudad de México, Interlagos y Las Vegas, para finalmente cerrar la temporada en Catar y Abu Dabi.

Mirando más allá: el mapa de la F1 rumbo a 2027 y el futuro

Aunque el calendario 2026 ya está cerrado, el 2027 comienza a tomar forma y ya tendría a su primer invitado: el circuito de Portimão, en Portugal, que llegaría como reemplazo de Zandvoort. Además, varios países buscan sumarse a la cartelera en los próximos años, entre ellos Argentina, Sudáfrica, Ruanda, Malasia, China, Tailandia, India, así como sedes urbanas en Estados Unidos como Nueva York y Chicago.

Barcelona es uno de los circuitos que terminan contrato | RED BULL

Asia: el siguiente gran frente

Tailandia encabeza la lista de candidatos. El gobierno aprobó una inversión superior a los 1,200 millones de dólares para llevar la Fórmula 1 a Bangkok a partir de 2028, respaldada por reuniones directas con la categoría y una fuerte apuesta turística y de visibilidad global.

África: el regreso pendiente

África es actualmente el único continente sin presencia en la Fórmula 1. Ruanda y Sudáfrica han manifestado su intención de albergar un Gran Premio, con proyectos que combinan infraestructura moderna y una narrativa histórica: el regreso del campeonato al continente tras décadas de ausencia. Desde el punto de vista deportivo y simbólico, la F1 ve en África una oportunidad para equilibrar su mapa global y reforzar su discurso de expansión inclusiva.